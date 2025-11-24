Concursos no Ceará: São 17 editais abertos com mais de 12 mil vagas

O POVO mapeou oportunidades e as remunerações de concursos públicos e seleções. São mais de 12 mil vagas em certames de nível municipal, estadual e nacional

A remuneração pode chegar a até R$ 26.159,01 .É o caso do cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União.

Quem tem interesse em seguir carreira no serviço público é hora de acelerar os estudos. São, pelo menos, 17 editais abertos de concurso público para atuar nas esferas municipal, estadual ou nacional, somando mais de 12 mil oportunidades. Muitas das vagas, são de cargos temporários.

Destaque também para as 184 vagas do concurso da Caixa Econômica Federal. Além de editais em universidades públicas, prefeituras cearenses, Câmara Municipal e Forças Armadas.

Tribunal de Contas da União | 20 vagas | Inscrições até 3 de dezembro

Escola de Comando do Exercito| 9 vagas | Inscrições até 11 de dezembro

Câmara de Pacatuba | 76 vagas | Inscrições de 12 de novembro a 5 de janeiro de 2026

Universidade Federal do Ceará (UFC) | 149 vagas | Inscrições até 15 de dezembro de 2025

Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE) | 1 vaga | Inscrições até 28 de novembro

Prefeitura de Icapuí |106 vagas| Inscrições até 24 de novembro

Prefeitura de Maranguape | 373 vagas | Inscrições até 17 de novembro

Prefeitura de Poranga | 7 vagas | Inscrições até 24 de novembro

Prefeitura de Sobral |21 vagas| Inscrições até 26 de novembro

Prefeitura de Viçosa do Ceará |145 vagas| Inscrições até 8 de dezembro



Funai (900 vagas - Contratação Temporária)



A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.



As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

Acre

Amazonas

Amapá

Bahia

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins



Caixa Econômica Federal (184 vagas)

A Caixa Econômica Federal lançou edital para preencher 184 vagas, além de formar cadastro de reserva para candidatos de nível superior. Para o Ceará, o certame traz 24 oportunidades, sendo seis de provimento imediato e 18 para cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 16.495.

A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever no período das 10h do dia 7 de novembro de 2025 até as 23h59 do dia 8 de dezembro de 2025, no site da Fundação Cesgranrio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 68.

Confira vagas ofertadas:

Arquiteto (36 vagas)

Engenheiro Civil (103 vagas)

Engenheiro Elétrico (13 vagas)

Engenheiro Mecânico (5 vagas)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (3 vagas)

Médico do Trabalho (24 vagas).



Confira o edital

IBGE (9,5 mil vagas)

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com processo seletivo aberto para dois editais totalizando mais de 9,5 mil vagas temporárias para quem tem ensino médio completo atuar em diversos municípios.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Edital nº 04/2025: Agente de Pesquisas e Mapeamento (8480 vagas);

Edital nº 05/2025: Supervisor de Coleta e Qualidade (1100 vagas).



Confira aqui os editais

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornada de 40 horas semanais e receberão remunerações mensais de R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00.

As inscrições serão realizadas até às 23h59 do dia 11 de dezembro de 2025, via internet, pelo site da FGV Conhecimento. Taxa de inscrição é de R$ 38,50.

A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será no dia 22 de fevereiro de 2026, das 8h às 11h, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF.

Marinha do Brasil (121 vagas)

A Marinha do Brasil está com processo seletivo aberto em diversos distritos navais para cargos temporários. Confira as oportunidades:

Comando do 2º Distrito Naval (Com 2ºDN), atuação em Bahia e Sergipe - 17 vagas

- Edital nº 03/2025:

Administração (3 vagas)

Odontologia - especialização em Endodontia (1 vaga)

Direito (1 vaga)

Engenharia Naval (1 vaga)

Geografia (1 vaga)

Fonoaudiologia - especialização em Fonoaudiologia Hospitalar (1 vaga)

Veterinária (1 vaga)

Enfermagem - especialização em Auditoria de Contas Médicas Hospitalares (1 vaga)

Segurança do Tráfego Aquaviário (1 vaga)



- Edital nº 04/2025:

Coloproctologia (1 vaga)

Medicina - Oncologia (1 vaga)

Medicina - Ortopedia (2 vagas)

Medicina - Radiologia (1 vaga)

Medicina - Urologia (1 vaga

Os interessados podem se inscrever até 8 de janeiro de 2026, no site do Com 2ºDN. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

Comando do 7º Distrito Naval (Com 7ºDN), atuação no Distrito Federal, Goiás e Tocantins - 33 vagas

- Edital nº 03/2025:

Odontologia - Especialização em Ortodontia (1 vaga)

Odontologia - Especialização em Dentística (1 vaga)

Odontologia - Especialização em Prótese Dentária (1 vaga)

Odontologia - Especialização em Periodontia (1 vaga)

Odontologia - Especialização em Radiologia (1 vaga)

Farmacêutico (1 vaga)

Enfermagem (2 vagas)

Fisioterapia (4 vagas)

Nutrição (2 vagas)

Comunicação Social (3 vagas)

Psicologia (1 vaga)

Ciências Contábeis (2 vagas)

Educação Física (1 vaga)

Segurança do Tráfego Aquaviário (1 vaga)

Técnico em Magistério - Matemática (1 vaga)

Técnico em Magistério - Português (Letras)

Técnico em Magistério - Pedagogia (1 vaga)

Engenharia Elétrica (1 vaga)

Engenharia Mecânica (1 vaga)

Arquitetura e Urbanismo (2 vagas)

- Edital nº 04/2025:

Intensivista (1 vaga)

Anestesista (1 vaga)

Oncologista (1 vaga)

Os interessados podem se inscrever no período de 8 de novembro de 2025 a 8 de janeiro de 2026, no site do Com 7ºDN. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

Comando do 8º Distrito Naval (Com 8ºDN), atuação em São Paulo e Paraná - 56 vagas

Odontologia (Especialidade Bucomaxilofacial) (1 Vaga)

Enfermagem (3 Vagas)

Farmácia (1 Vaga)

Administração (1 Vaga)

Biblioteconomia (1 Vaga)

Comunicação Social (1 Vaga)

Informática (3 Vagas)

Segurança do Tráfego Aquaviário Sta (3 Vagas)

Segurança do Tráfego Aquaviário Inspetor Naval (1 Vaga)

Segurança do Tráfego Aquaviário Vistoriador Naval (1 Vaga)

Técnico/Magistério - Pedagogia (2 Vagas)

Técnico/Magistério - Matemática (1 Vaga)

Engenharia Civil (1 Vaga)

Engenharia de Materiais (2 Vagas)

Engenharia de Produção (7 Vagas)

Engenharia de Sistemas da Computação (3 Vagas)

Engenharia Elétrica (7 Vagas)

Engenharia Eletrônica (4 Vagas)

Engenharia Mecânica (13 Vagas)

Os interessados podem se inscrever até 8 de janeiro de 2026, observado o horário oficial de Brasília, no site do Com 8ºDN. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

Comando do 3º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Com 3º DN), atuação em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará - 15 vagas



Cirurgião Dentista (Dentística) (1 vaga)

Cirurgião Dentista (Endodontia) (2 vagas)

Farmácia (1 vaga)

Enfermagem (4 vagas)

Fisioterapia (1 vaga)

Fonoaudiologia (1 vaga)

Nutrição (1 vaga)

Educação Física (1 vaga)

Pedagogia (1 vaga)

Português (Letras) (2 vagas)

Entre as vagas citadas, há oportunidades para as cidades de Natal/RN, Fortaleza/CE e Recife/PE.

As inscrições estarão abertas até 8 de janeiro de 2026 e podem ser realizadas exclusivamente no site do Com 3ºDN. A taxa de inscrição é de R$ 140.

Exército (9 vagas)

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército está com processo seletivo aberto para nove vagas de professor, na classe Adjunto-A, com exigência de título de Doutor.

Confira as vagas:

Departamento de Ciência e Tecnologia: Instituto Militar de Engenharia (5 vagas)

Departamento de Educação e Cultura do Exército: Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (2 vagas)

Departamento de Educação e Cultura do Exército: Centro de Capacitação Física do Exército (1 vaga)

Departamento de Educação e Cultura do Exército: Centro de Estudos de Pessoal (1 vaga)

O cargo oferece remuneração total de R$ 13.288,85, referente ao regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva, somando vencimento básico e retribuição por titulação. Os valores sofrerão reajuste em 1º de abril de 2026, conforme legislação vigente.

As inscrições vão até às 23h59 do dia 11 de dezembro de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), no site oficial da ECEME. A taxa é de R$ 200.

Tribunal de Contas da União (20 vagas)



O Tribunal de Contas da União inscreve até o dia 3 de dezembro de 2025 para o Concurso Público destinado ao provimento de 20 vagas e à formação de cadastro de reserva. Remuneração é de até R$ 26.159,01.

As oportunidades são para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, com taxa de R$ 120. A solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 30 de outubro e 10 de novembro de 2025.

Confira edital.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE) (1 vaga)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para concurso para o cargo de professor substituto na área de Português no campus de Itapipoca, município distante 130 km de Fortaleza.

A carga horária prevista é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 4.326,60.

As inscrições podem ser feitas até 28 de novembro de 2025 no site do IFCE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Universidade Federal do Ceará/UFC (149 vagas)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com quatro editais de concurso abertos para preenchimento de 149 vagas, em diferentes áreas e campus de atuação. Remuneração mensal pode chegar a R$ 9.271,29.

Confira vagas do Edital nº 01/2025:

Técnico de Tecnologia da Informação / Área: Suporte em Sistemas e Redes de Computadores (3 vagas)

Técnico em Agropecuária (1 vaga)

Técnico em Contabilidade (2 vagas)

Técnico em Enfermagem (6 vagas)

Administrador (4 vagas)

Arquiteto e Urbanista (1 vaga)

Arquivista (1 vaga)

Auditor (1 vaga)

Bibliotecário Documentalista (3 vagas)

Contador (1 vaga)

Economista (1 vaga)

Enfermeiro (5 vagas)

Engenheiro Agrônomo (1 vaga)

Estatístico (1 vaga)

Farmacêutico (2 vagas)

Farmacêutico / Bioquímica (2 vagas)

Fisioterapeuta (4 vagas)

Médico / Área: Cardiologia (1 vaga)

Médico / Área: Medicina da Família e Comunidade (1 vaga)

Médico / Área: Medicina do Trabalho (1 vaga)

Médico / Área: Psiquiatria (5 vagas)

Nutricionista / Nutrição em Alimentação Coletiva (2 vagas)

Odontólogo (1 vaga)

Pedagogo (1 vaga)

Produtor Cultural (2 vagas)

Psicólogo / Área: Psicologia Educacional (4 vagas)

Químico (1 vaga)

Técnico em Assuntos Educacionais (3 vagas)

Confira vagas do Edital nº 02/2025:

Técnico de Laboratório / Área: Análises Clínicas (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Biotecnologia (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Biotério (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Eletrotécnica (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Fertilidade de Solos (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Física (2 vagas)

Técnico de Laboratório / Área: Gestão da Produção (2 vagas)

Técnico de Laboratório / Área: Mineração (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Prótese Dentária (2 vagas)

Técnico de Laboratório / Área: Química (2 vagas)

Técnico de Laboratório / Área: Resíduos Sólidos (1 vaga)

Tecnólogo / Mecatrônica Industrial (1 vaga)

Os interessados podem se inscrever no período de 1º a 15 de dezembro de 2025, de forma online no site, com taxas no valor de R$ 120 a R$ 150. Remuneração mensal pode chegar a R$ 4.967,04.

Confira vagas do Edital Nº 155/2025:

Professor Substituto na área de Língua Inglesa (1 vaga) Os interessados podem se inscrever nos dias 17, 18, 19, 21 e 24 de novembro de 2025, por meio do e-mail [email protected], com taxa no valor de R$ 108,17.

Confira vagas do Edital nº04/2025:

Centro de Ciências / Campus de Fortaleza:

Biologia Molecular Vegetal (2 vagas);

Física Computacional Aplicada a Sistemas Biológicos (1 vaga);

Ensino de Geografia e Geografia Humana (1 vaga);

Geografia Física Aplicada à Análise Ambiental e ao Ensino (1 vaga);

Geografia Física: Planejamento e Análise Ambiental (1 vaga);

Matemática (1 vaga);

Orgânica e Inorgânica; Química Geral e Ensino em Química (1 vaga);

Química Geral e Inorgânica (1 vaga);

Centro de Ciências Agrárias / Campus de Fortaleza:

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas (1 vaga);

Física do Solo (1 vaga);

Irrigação e Drenagem (1 vaga);

Apicultura e Meliponicultura (1 vaga);

Centro de Humanidades / Campus de Fortaleza:

Ciência Política (1 vaga);

Língua Inglesa e Prática de Ensino (1 vaga);

Língua e Literatura Italiana (1 vaga);

Literatura Portuguesa (1 vaga);

Psicologia Genética e Psicologia Histórico-Cultural (1 vaga);

Centro de Tecnologia / Campus de Fortaleza:

Tecnologia e Gestão Ambiental (1 vaga);

Automação e Controle (1 vaga);

Mecânica das Estruturas (1 vaga);

Projetos e Sistemas Mecânicos (1 vaga);

Cadeia de Suprimentos e Indústria 4.0 (1 vaga);

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade / Campus de Fortaleza:

Contabilidade Avançada e Tributária (1 vaga);

Avaliação de Políticas Públicas (1 vaga);

Ciência de Dados aplicados à Economia (1 vaga);

Matemática Aplicada à Teoria dos Jogos e Economia (1 vaga);

Economia Brasileira Contemporânea (1 vaga);

Inovação e Tecnologia - Conhecimento e Inovação (1 vaga);

Faculdade de Educação / Campus de Fortaleza:

Didática e Estágio Supervisionado (1 vaga);



Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem / Campus de Fortaleza:

Enfermagem no Processo de Cuidar do Adulto na Atenção Básica de Saúde e Semiologia (1 vaga);

Desenvolvimento e Controle de Qualidade de Medicamentos e Produtos Bioativos de Origem Vegetal (1 vaga);

Faculdade de Medicina / Campus de Fortaleza:

Histologia e Embriologia Humanas (2 vagas);

Imunologia (1 vaga);

Microbiologia Médica (1 vaga);

Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design / Campus de Fortaleza:



Gestão da Inovação, Propriedade Industrial e Direitos Autorais (1 vaga);

Percepção e Representação da Forma (1 vaga);

Instituto de Cultura e Arte / Campus de Fortaleza:

Jornalismo, Cidadania e Gestão da Comunicação (1 vaga);

Planejamento publicitário, gestão de marca e inovação em comunicação (1 vaga);

Pós-produção de Imagem e de Som (1 vaga);

Realização em Cinema e Audiovisual / Direção de Arte (1 vaga);

Instituto de Educação Física e Esportes:

História da Educação Física, Didática e Estágio Supervisionado no Bacharelado (1 vaga);

Campus de Crateús:

Geotecnia (1 vaga);

Teoria da Computação, Compiladores e Linguagens de Programação (1 vaga);

Campus de Itapajé:



Matemática Aplicada (1 vaga);



Campus de Quixadá:



Ciência de Dados (1 vaga);

Programação para Web e Dispositivos Móveis (1 vaga);

Sistemas Computacionais Inteligentes (1 vaga);

Sistemas de Informação (1 vaga);

Campus de Russas:

Engenharia de Qualidade (1 vaga);

Engenharia Geotécnica e de Fundações (1 vaga);



Campus de Sobral:

Processamento de Sinais e Comunicações Digitais (1 vaga);



Faculdade de Medicina / Campus de Fortaleza:

Bases da Cirurgia e da Anestesia / Internato (1 vaga);

Oftalmologia (1 vaga);

Clínica Médica / Cardiologia / Semiologia (1 vaga);

Clínica Médica / Pneumologia/ Semiologia (1 vaga);

Clínica Médica / Nefrologia / Semiologia (1 vaga);

Clínica Médica / Neurologia / Semiologia (1 vaga);

Pediatria / Neonatologia / Internato (1 vaga);



Campus de Sobral:

Pediatria / Internato (1 vaga);

Neuroanatomia / Neurocirurgia (1 vaga);

Urgências Médicas/ Clínica Médica/ Internato (1 vaga).

A remuneração mensal varia de R$ 3.090 a R$ 9.271,29 de acordo com a titulação apresentada, com carga de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas a partir das 10h do dia 2 de dezembro de 2025 até às 23h59 do dia 12 de dezembro de 2025, observado o horário de Fortaleza/CE, via internet pelo site da Fundação, mediante o pagamento da taxa de R$ 77,26 a R$ 332,22.

Câmara de Pacatuba (76 vagas)

A Câmara Municipal de Pacatuba está com edital de concurso público aberto para preenchimento de 76 vagas, sendo 19 imediatas e as demais cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental, médio ou superior.

As inscrições começam no dia 12 de novembro e vão até 5 de janeiro de 2026 no site do Instituto Cearense de Educação Cultura e Ecologia (ICECE), organizadora do certame. Taxa varia entre R$ 80 e R$ 140.

Confira as vagas ofertadas:

Auxiliar de Serviços Gerais – 3 vagas imediatas e 9 para cadastro reserva

Copeiro – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Almoxarife – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Guarda Patrimonial – 4 vagas imediatas e 12 para cadastro reserva

Motorista – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Agente Administrativo – 4 vagas imediatas e 12 para cadastro reserva

Recepcionista – 2 vagas imediatas e 6 para cadastro reserva

Analista de Assuntos Legislativos – 2 vagas imediatas e 6 para cadastro reserva

Analista de Controle Interno – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

A remuneração mensal varia de R$ 1.518 a R$ 3.000, com carga de 40 horas semanais.

Confira aqui o edital

Câmara Municipal de Independência (10 vagas)

A Câmara Municipal de Independência está com inscrições abertas para o concurso público de diversas carreiras. As vagas são de nível fundamental, médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 2.500.

Confira as oportunidades:

Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga)

Assessor Administrativo (1 vaga)

Assessor de Comunicação (1 vaga)

Assistente de Documentação (1 vaga)

Assistente de Recepção (1 vaga)

Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio (1 vaga)

Coordenador de Coleta de Preços e Compras (1 vaga)

Coordenador de Fiscalização Contratual (1 vaga)

Coordenador de Recursos Humanos (1 vaga)

Controlador Geral (1 vaga)

Os interessados poderão se inscrever até 7 de dezembro de 2025, no site do Instituto Seletiva, com taxa de R$ 80 a R$ 95.

Confira aqui o edital

Prefeitura do Eusébio (423 vagas)

A Prefeitura do Eusébio está com inscrições abertas para 423 vagas em diferentes áreas e cargos. A remuneração mensal pode chegar a R$ 5.486,00, com carga de 40 horas semanais.



As inscrições serão realizadas no período de 7 a 26 de novembro de 2025, via internet por meio do site da Consulpam, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00 a R$ 160,00.

Confira as vagas ofertadas:

Auxiliar de Sala de Aula (65 vagas);

Professor de Artes (2 vagas);

Professor de Ciências (2 vagas);

Professor de Educação Física (6 vagas);

Professor de Educação Religiosa (2 vagas);

Professor de Geografia (6 vagas);

Professor de Historia (6 vagas);

Professor de Língua Inglesa (3 vagas);

Professor de Língua Portuguesa (12 vagas);

Professor de Matemática (10 vagas);

Professor Polivalente (300 vagas);

Psicopedagogo (4 vagas);

Educador Social (3 vagas);

Pedagogo (2 vagas)

Prefeitura de Fortaleza (32 vagas)

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), anuncia a abertura de um processo seletivo, com o objetivo de preencher 32 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais de nível superior na Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Confira as oportunidades:

Pedagogia (25 vagas)

Terapia Ocupacional (7 vagas)

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha graduação na área em que pretende atuar, com registro no conselho de classe e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 2.949,77.

Os interessados podem se inscrever até 14 de dezembro de 2025, no site da IMPARH, com taxa de R$ 120.

Prefeitura de Icapuí (106 vagas)

A Prefeitura de Icapuí, a 201 km de Fortaleza, está com dois processos seletivos abertos, somando 106 vagas. Remuneração pode chegar a R$ 5.000.

Confira a seguir as oportunidades:

- Edital Nº 01/2025:

Professor de Educação Básica II Anos Finais, Linguagens e Códigos; Língua Inglesa (2 vagas)

Professor de Educação Básica II Educação Infantil (10 vagas)

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Iniciais (10 vagas)

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Ciências (2 vagas)

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Educação Física (2 vagas)

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Geografia (2 vagas)

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, História (2 vagas)

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Língua Portuguesa (4 vagas)

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Matemática (4 vagas)



- Edital Nº 02/2025:

Diretor de Escola A (2 vagas)

Diretor de Escola B (8 vagas)

Diretor de Escola C (8 vagas)

Diretor de Centro de Educação Infantil (2 vagas)

Coordenador de Centro de Educação Infantil (18 vagas)

Coordenador de Escola (34 vagas)

Os interessados podem se inscrever até 24 de novembro de 2025, no site da Fundação Cetrede, com taxa no valor de R$ 125 a R$ 140. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e análise de títulos.

Prefeitura de Maranguape (373 vagas)

A Prefeitura de Maranguape publicou três editais (001, 002 e 003/2025) do novo concurso. Juntos, os regulamentos abrem 373 vagas efetivas e 5.040 cadastros de reserva para futuras convocações.

O edital 001/2025 é exclusivamente voltado para o quadro da educação e tem salário inicial de R$ 4.885,64, com 335 vagas imediatas e 3.620 cadastros para os cargos de Psicopedagogo e Professor (Educação Especial, Pedagogia, Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Espanhol e Educador Instrutor de Libras e Códigos).

O edital 002/2025 é somente para o preenchimento de 10 vagas e 300 cadastros de reserva para o cargo de Guarda Municipal. O salário inicial é de R$ 4.743,75, com jornada de 36 horas semanais.

Já o edital 003/2025 abre 28 vagas efetivas e 1.120 cadastros distribuídos entre os cargos de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS). O salário é de R$ 3.083,89, para 50 horas semanais de trabalho.

As inscrições serão realizadas exclusivamente na página do Instituto Consulpam (001/2025, 002/2025 e 003/2025), até o dia 17 de novembro de 2025. O valor da taxa é de R$ 195,00 (nível superior), R$ 169 (Guarda Municipal) e R$ 135 (ACE e ACS).

Prefeitura de Poranga (7 vagas + cadastro de reserva)

A Prefeitura de Poranga está com edital de concurso público aberto com sete vagas e formação de cadastro de reserva, com inscrições até 24 de novembro.

Todas as oportunidades são para o cargo de guarda municipal. Para participar, é necessário possuir ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categorias A e B, além de outros requisitos previstos em edital.

A remuneração mensal é de R$ 1.618, com jornada semanal de 40 horas.

Além de prova objetiva, o certame conta com exames médicos, avaliação psicológica, prova de aptidão física, investigação social e curso de formação.

As inscrições estão disponíveis, de forma online, no site do Instituto Consulpam, com taxa no valor de R$ 140.

Prefeitura de Sobral (21 vagas)

A Prefeitura de Sobral está selecionando professores temporários para rede de ensino. São seis editais abertos com, pelo menos, 21 vagas. Os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 25,16 por hora-aula.

Confira as oportunidades:

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inicial (1º ao 5º) - Música

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º) e Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Intérprete de Libras

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inicial (1º ao 5º) e Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Intérprete em Braile

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Matemática

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Língua Portuguesa

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inicial (1º ao 5º) e Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Língua Inglesa

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Artes

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Geografia

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - História

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Ciências

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inicial (1º ao 5º) e Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Educação Física

Professor de Informática - Básica a Avançada (Hardware)

Professor de Línguas Estrangeiras Italiano

Professor de Línguas Estrangeiras Espanhol

Professor de Línguas Estrangeiras Francês

Professor de Educação Infantil - Pedagogo

Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º) - Pedagogo

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º) - Agente de Reforço

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Agente de Reforço (Língua Portuguesa)

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) - Agente de Reforço (Matemática)

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º) e Ensino Fundamental anos Finais (6º ao 9º ano) - AEE

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha ensino superior em área correspondente à qual pretende atuar e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 e 26 de novembro de 2025, no site da prefeitura.

Prefeitura de Viçosa do Ceará (145 vagas)

A Prefeitura de Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba, divulgou a abertura de dois concursos públicos que visam contratar profissionais de nível médio e superior. São 145 vagas.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 1.518,00 a R$ 4.318,18.

Interessados podem se inscrever no período de 17 de novembro de 2025 a 8 de dezembro de 2025, no site da Consulpam, com taxa entre R$ 100 e R$ 150.

Confira as oportunidades:

- Edital nº 01/2025:

Fiscal de Urbanismo (1 Vaga)

Fiscal de Meio Ambiente (1 Vaga)

Fiscal Fazendário (1 Vaga)

Auxiliar de Saúde Bucal (28 Vagas)

Cirurgião Dentista (28 Vagas)

Enfermeiro (34 Vagas)

Técnico de Enfermagem (46 Vagas)



- Edital nº 02/2025:

Agente de Combate às Endemias

Agente Comunitário de Saúde (6 Vagas)





Dicas de como começar a estudar para concursos do zero

Mais notícias de Economia

Prefeitura de Fortaleza (Estágio - Cadastro de reserva)