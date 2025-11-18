Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Concurso Nacional Unificado: quase 300 nomeações são autorizadas

Governo autoriza nomeação de quase 300 vagas para o Concurso Unificado

As vagas serão distribuídas entre os ministérios da Agricultura e Pecuária, da Saúde, Funai e IBGE
Foram autorizadas nesta terça-feira, 18, a nomeação de 288 aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) pelo Governo do Brasil.

As portarias determinam que o preenchimento das vagas depende da existência de cargos disponíveis na data de nomeação e da declaração do ordenador de despesa sobre a disponibilidade orçamentária e financeira.

As vagas são para os quadros dos ministérios da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da Saúde (MS). Também para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o IBGE, foram autorizadas as nomeações de 75 técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas. No Ministério da Saúde foram 55 postos de Tecnologista e 38 autorizações no quadro da Funai para Técnico em Indigenismo.

Além disso, 120 serão direcionados para o Ministério da Agricultura e Pecuária, 25 para Agente de Atividades Agropecuárias, 25 para Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, 10 para Técnico de Laboratório, além de 50 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário e 10 para a função de Tecnologista.

Fica encarregado ao MAPA, o MS, à Funai e ao IBGE verificar as condições legais e conduzir as etapas administrativas relacionadas às nomeações.

