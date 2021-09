Funai é autorizada a contratar 776 profissionais

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

A maior parte das vagas ofertadas é para agente de proteção etnoambiental, mas há oportunidades também para supervisor e cargos de chefia. As vagas são temporárias

A Fundação Nacional do Índio (Funai) foi autorizada a fazer contratação temporária de 776 novos profissionais para atuar em atendimento de emergência em saúde pública. A maior parte das vagas é para o cargo de agente de proteção etnoambiental. O prazo de contratação terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado por até, no máximos dois anos.

Sobre o assunto Caixa abre concurso exclusivo para pessoas com deficiência

Funceme deve lançar novo concurso público no início do próximo ano

Centec prorroga inscrições de cursos gratuitos para empreendedores

A autorização do Ministério da Economia foi publicada no Diário Oficial da União. Decorrido o período de dois anos a partir da primeira contratação, os contratos não podem ser prorrogados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A portaria prevê que a remuneração dos profissionais a serem contratados não pode ser superior ao valor da remuneração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho.

As despesas com as contratações autorizadas pela portaria correrão à conta das dotações orçamentárias da Funai.

Veja a distribuição das vagas:

Agente de Proteção Etnoambiental - 605 vagas



Chefe dos Agentes de Proteção Etnoambiental - 121 vagas



Supervisor dos Agentes de Proteção Etnoambiental - 50 vagas

Total: 776





Tags