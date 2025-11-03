Concursos no Ceará: Disponíveis mais de 6,5 mil vagas; veja

O POVO mapeou oportunidades e as remunerações de concursos públicos e seleções. Veja cargos disponíveis em nível municipal, estadual e nacional

São oportunidades destinadas a candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que passam dos R$ 14.288,85 .

Dez concursos públicos estão com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. São mais de 6,5 mil vagas em editais abertos de órgãos federais, estaduais e municipais.

Especialmente o processo seletivo da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), para contratação de 15 professores substitutos e formação de cadastro de reserva. As inscrições seguem abertas até 17 de novembro.

Os destaques da semana ficam por conta dos concursos e seleções envolvendo universidades públicas estadual e federal.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site . A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

A iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), tem como objetivo selecionar estudantes para futuras oportunidades de estágio na administração pública municipal.

O Programa Jovens Talentos Fortaleza está com cadastro aberto para a formação de banco de talentos do estágio Prefeitura de Fortaleza.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

Os estagiários terão carga horária prevista de 4 horas diárias. A título de bolsa-estágio, os valores são de R$ 450 para nível médio, R$ 550 para nível técnico e R$ 750 para nível superior , além de auxílio-transporte proporcional aos dias estagiados, com base na meia passagem de Fortaleza.

As vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva para futuros estágios na Prefeitura. Podem se cadastrar estudantes regularmente matriculados nos níveis médio regular, técnico (em qualquer curso) e superior (também em qualquer curso reconhecido pelo MEC). A idade mínima para participação é de 16 anos completos.

O certame será realizado em parceria com o CIEE. O cadastro é gratuito e contínuo, e a validade do banco de talentos se mantém conforme a conveniência da Prefeitura para o aproveitamento dos estagiários.

As inscrições para o banco de talentos devem ser realizadas pelo site do CIEE, que informou o período de participação de 21 de julho até 31 de dezembro de 2025.

Não há aplicação de provas neste processo seletivo. O programa não prevê etapas classificatórias, e a seleção será feita com base nas entrevistas, de acordo com o surgimento de vagas. A ordem de cadastro não garante prioridade de contratação.

Prefeitura de Maranguape (373 vagas imediatas e 5.040 cadastros de reserva)

A Prefeitura de Maranguape publicou três editais (001, 002 e 003/2025) do novo concurso. Juntos, os regulamentos abrem 373 vagas efetivas e 5.040 cadastros de reserva para futuras convocações.

O edital 001/2025 é exclusivamente voltado para o quadro da educação e tem salário inicial de R$ 4.885,64, com 335 vagas imediatas e 3.620 cadastros para os cargos de Psicopedagogo e Professor (Educação Especial, Pedagogia, Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Espanhol e Educador Instrutor de Libras e Códigos).

O edital 002/2025 é somente para o preenchimento de 10 vagas e 300 cadastros de reserva para o cargo de Guarda Municipal. O salário inicial é de R$ 4.743,75, com jornada de 36 horas semanais.

Já o edital 003/2025 abre 28 vagas efetivas e 1.120 cadastros distribuídos entre os cargos de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS). O salário é de R$ 3.083,89, para 50 horas semanais de trabalho.

As inscrições serão realizadas exclusivamente na página do Instituto Consulpam (001/2025, 002/2025 e 003/2025), até o dia 17 de novembro de 2025. O valor da taxa é de R$ 195,00 (nível superior), R$ 169 (Guarda Municipal) e R$ 135 (ACE e ACS).

Câmara Municipal de Forquilha (5 vagas + cadastro de reserva)

A Câmara Municipal de Forquilha anunciou a prorrogação das inscrições para o concurso público que visa preencher cinco vagas e formar cadastro de reserva. O novo prazo é o dia 8 de novembro de 2025.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração das vagas varia de R$ 1.518 a R$ 2.477, em jornada semanal de 40 horas.

A banca organizadora é o Instituto Consulpam e as inscrições estão disponíveis em seu site. A taxa varia conforme a vaga, de R$ 70 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis para o concurso da Câmara Municipal de Forquilha:

Motorista (1 vaga);

Agente Administrativo (1 vaga);

Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga);

Vigia (1 vaga);

Técnico Legislativo (1 vaga).

Prefeitura de Icapuí (120 vagas + cadastro de reserva)

A Prefeitura de Icapuí está com 120 vagas mais formação de cadastro de reserva em oferta por meio de dois editais de processo seletivo. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior.

Todas as ocupações são voltadas ao setor de educação, com remuneração mensal que varia de R$ 1.518 a R$ 5 mil. As jornadas mensais são de 100 a 200 horas.

A banca organizadora é a Fundação Cetrede e as inscrições estão disponíveis até o dia 24 de novembro no site. A taxa varia conforme a vaga, de R$ 125 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis na Prefeitura de Icapuí

Edital Nº 01/2025:

Professor de Educação Básica II Anos Finais, Linguagens e Códigos; Língua Inglesa (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Educação Infantil (10 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Iniciais (10 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Ciências (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Educação Física (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Geografia (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, História (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Língua Portuguesa (4 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Matemática (4 vagas).

Diretor de Escola A (2 vagas);

Diretor de Escola B (8 vagas);

Diretor de Escola C (8 vagas);

Diretor de Centro de Educação Infantil (2 vagas);

Coordenador de Centro de Educação Infantil (18 vagas);

Coordenador de Escola (34 vagas).

Prefeitura de Mombaça (50 vagas)

A Prefeitura de Mombaça está com processo seletivo aberto para preenchimento de 50 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos dos níveis médio e superior.

Para participar, é preciso responder formulário eletrônico até as 23h59min do dia 4 de novembro de 2025. A seleção inclui avaliação de títulos e entrevista técnica. O contrato é de até dois anos.

A remuneração mensal varia conforme a vaga, de R$ 1.518 a R$ 4.581,14, com jornada de trabalho semanal entre 20 e 40 horas.

Confira as vagas da seleção da Prefeitura de Mombaça

Enfermeiro (5 vagas);

Médico Cardiologista (1 vaga);

Médico Ortopedista (1 vaga);

Médico CAPS (1 vaga);

Médico APS (5 vagas);

Fisioterapeuta (3 vagas);

Fonoaudiólogo (2 vagas);

Terapeuta Ocupacional (2 vagas);

Psicólogo (2 vagas);

Psicopedagogo (1 vaga);

Educador Físico (2 vagas);

Auxiliar de Farmácia (10 vagas);

Auxiliar de Saúde Bucal (14 vagas);

Artesão (1 vaga).

Prefeitura de Poranga (7 vagas + cadastro de reserva)

A Prefeitura de Poranga está com edital de concurso público aberto com sete vagas e formação de cadastro de reserva, com inscrições até 24 de novembro.

Todas as oportunidades são para o cargo de guarda municipal. Para participar, é necessário possuir ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categorias A e B, além de outros requisitos previstos em edital.

A remuneração mensal é de R$ 1.618, com jornada semanal de 40 horas.

Além de prova objetiva, o certame conta com exames médicos, avaliação psicológica, prova de aptidão física, investigação social e curso de formação.

As inscrições estão disponíveis, de forma online, no site do Instituto Consulpam, com taxa no valor de R$ 140.

Universidade Federal do Cariri (UFCA) (7 vagas)

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com concurso público aberto para preenchimento de sete vagas. As oportunidades são para o cargo de professor da carreira do magistério superior.

Para concorrer, os pretendentes às vagas devem ter doutorado na área pretendida. A remuneração mensal é de R$ 14.288,85 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.

As inscrições estão disponíveis até as 22 horas do dia 21 de novembro de 2025, no site da instituição. Lá também é possível conferir o edital. A taxa custa R$ 158.

Confira as vagas disponibilizadas no concurso da UFCA:

Campus Crato - Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres (1 vaga)

Campus Juazeiro do Norte - Design Gráfico (1 vaga)

Campus Brejo Santo - Ensino de Matemática (1 vaga)

Campus Juazeiro do Norte - Ética e Filosofia Política (1 vaga)

Campus Juazeiro do Norte - Organização e Tratamento da Informação (2 vagas)

Campus Juazeiro do Norte - Química (1 vaga)

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) (15 vagas + cadastro de reserva)

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) está com processo seletivo aberto para contratação de 15 professores substitutos e mais 15 vagas em cadastro de reserva.

A remuneração mensal varia conforme a vaga, de R$ 2.638,32 a R$ 7.538,01, com jornada de trabalho semanal de 40 horas.

As inscrições seguem abertas até 17 de novembro de 2025, no site da Fundação UVA, com taxa custando R$ 180.

Confira as vagas do concurso da UVA:

Ciências Biológicas (Cadastro de Reserva - CR);

Zootecnia (1 vaga + CR);

Agronomia - Ibiapaba (CR);

Engenharia de Pesca - Camocim (CR);

Ciências da Computação (1 vaga);

Engenharia Civil (1 vaga + CR);

Física (CR);

Matemática (2 vagas + CR);

Química (CR);

Ciências Sociais (CR);

Geografia (2 vagas + CR);

História (CR);

Educação Física (1 vaga + CR);

Enfermagem (3 vagas + CR);

Administração - Sobral (1 vaga + CR);

Administração - Ibiapaba (CR);

Direito (1 vaga + CR);

Ciências Contábeis - Camocim (CR);

Ciências Contábeis - Sobral (2 vagas +CR);

Pedagogia - Sobral (CR);

Educação de Surdos e Língua de Sinais (1 vaga + CR);

Pedagogia - Ibiapaba (CR);

Letras - Habilitação em Língua Portuguesa: Teoria Literária (CR);

Letras - Habilitação em Língua Inglesa: Língua Inglesa e Ensino (CR);

Filosofia (CR).

Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE) (1 vaga)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou a abertura do processo seletivo para preenchimento de uma vaga.

O cargo é de professor substituto na área de Artes. Os candidatos precisam ter formação superior na área e atender outros requisitos presentes no edital.

A remuneração é de R$ 3.412,63, com carga horária semanal de 40 horas. As inscrições estão disponíveis no site do IFCE, com taxa de inscrição prevista de R$ 150.

