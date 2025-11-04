Concursos UFC: 77 vagas em níveis técnico, médio e superior

A prova escrita será no dia 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza, para os candidatos dos dois editais / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou dois editais de concurso público com 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. São 50 para nível superior e outras 27 para nível médio/técnico. As inscrições abrem às 10 horas de 1º de dezembro e se encerram às 23h59min do dia 15 do mesmo mês.

O Edital n.º 1/2025 (clique aqui para ver) tem 49 vagas de nível superior e 12 para nível técnico/médio. Os cargos para superior são: Administrador (4 vagas)

Arquiteto e urbanista (1)

Arquivista (1)

Auditor (1)

Bibliotecário-documentalista (3)

Contador (1)

Economista (1)

Enfermeiro (5)

Engenheiro agrônomo (1)

Estatístico (1)

Farmacêutico (2)

Farmacêutico / Bioquímica (2)

Fisioterapeuta (4), médico

Cardiologia (1)

Médico / Medicina da Família e Comunidade (1)

Médico / Medicina do Trabalho (1)

Médico / Psiquiatria (5)

Nutricionista / Nutrição em Alimentação Coletiva (2)

Odontólogo (1)

Pedagogo (1)

Produtor cultural (2)

Psicólogo / Psicologia Educacional (4)

Químico (1)

Técnico em assuntos educacionais (3) Para nível médio/técnico Técnico em Enfermagem (6)

Técnico de Tecnologia da Informação / Suporte em Sistemas e Redes de Computadores (3)

Técnico em Contabilidade (2)

Técnico em Agropecuária (1) Já no Edital n.º 2/2025 (clique aqui para ver) tem 15 colocações para técnicos de laboratório, distribuídos entre as seguintes áreas:

Análises Clínicas (1)

Biotecnologia (1)

Biotério (1)

Eletrotécnica (1)

Fertilidade de Solos (1)

Física (2)

Gestão da Produção (2)

Mineração (1)

Prótese Dentária (2)

Química (2)

Resíduos Sólidos (1) Além dessas, também há uma vaga de nível superior, para: Tecnólogo / Mecatrônica Industrial (1) Como se inscrever no concurso da UFC A partir da data disponível, entre no site da Central de Concursos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) da UFC e clique no edital desejado. É preciso realizar o envio dos dados pessoais por meio do Formulário de Solicitação de Inscrição.

Após esta etapa, o boleto de pagamento estará disponível no nome do candidato. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para os de nível superior. O pagamento pode ser feito em qualquer agência, terminal ou correspondente bancário do Banco do Brasil, ou no Internet Banking, até a data do vencimento.