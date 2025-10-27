Concursos no CE: Maranguape abre 5.400 vagas e mais chances

Somente na Educação, a Prefeitura de Maranguape está com 335 vagas imediatas e 3.620 cadastros para os cargos de Psicopedagogo e Professor, com salário inicial de R$ 4.885,64 / Crédito: Samuel Setubal

Quatro oportunidades de certames estão com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. Há vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais. As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 6.681,70.

As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do: Acre

Amazonas

Amapá

Bahia

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

Ministério da Saúde (Estágio - Cadastro de reserva) O Ministério da Saúde divulgou o programa de estágio na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEMS CE,) destinado à formação de cadastro de reserva para estudantes de nível superior, com lotação direcionada ao órgão, na cidade de Fortaleza. As vagas contemplam alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Economia, Atuária e Direito. Podem participar estudantes que estejam regularmente matriculados a partir do segundo semestre em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação. A bolsa-auxílio será de R$ 1.125,69, acrescida de auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado, além de seguro contra acidentes pessoais.

A inscrição no programa acontece até as 23h59 (horário de Brasília) de hoje (segunda, 27 de outubro). Os interessados devem enviar toda a documentação exigida em um único arquivo PDF para o e-mail: [email protected] A inscrição é gratuita e o edital pode ser lido no site do Diário Oficial da União. Prefeitura de Fortaleza (Estágio - Cadastro de reserva) O Programa Jovens Talentos Fortaleza está com cadastro aberto para a formação de banco de talentos do estágio Prefeitura de Fortaleza.