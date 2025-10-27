Concursos no CE: Maranguape abre 5.400 vagas e mais chances

Concursos no Ceará: Prefeitura de Maranguape abre mais de 5.400 vagas e mais oportunidadesVeja as oportunidades e as remunerações mapeadas pelo O POVO. Cargos disponíveis são para concorrências de nível municipal, estadual e nacional
Quatro oportunidades de certames estão com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. Há vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.
As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 6.681,70.
Destaque da semana é o concurso da Prefeitura de Maranguape com três editais, que juntos somam 373 vagas efetivas e 5.040 cadastros de reserva para futuras convocações.
Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:
- Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
- Ministério da Saúde - Estágio - cadastro de reserva| Inscrições até 27 de outubro
- Prefeitura de Fortaleza Estágio - Cadastro de reserva| Inscrições até 31 de dezembro de 2025
- Prefeitura de Maranguape - 373 vagas e 5.040 cadastros de reserva| Inscrições até 17 de novembro
Leia mais
Funai (900 vagas - Contratação Temporária)
A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.
As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.
As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:
- Acre
- Amazonas
- Amapá
- Bahia
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Tocantins
Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.
Ministério da Saúde (Estágio - Cadastro de reserva)
O Ministério da Saúde divulgou o programa de estágio na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEMS CE,) destinado à formação de cadastro de reserva para estudantes de nível superior, com lotação direcionada ao órgão, na cidade de Fortaleza.
As vagas contemplam alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Economia, Atuária e Direito. Podem participar estudantes que estejam regularmente matriculados a partir do segundo semestre em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação.
A bolsa-auxílio será de R$ 1.125,69, acrescida de auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado, além de seguro contra acidentes pessoais.
A inscrição no programa acontece até as 23h59 (horário de Brasília) de hoje (segunda, 27 de outubro). Os interessados devem enviar toda a documentação exigida em um único arquivo PDF para o e-mail: [email protected]
A inscrição é gratuita e o edital pode ser lido no site do Diário Oficial da União.
Prefeitura de Fortaleza (Estágio - Cadastro de reserva)
O Programa Jovens Talentos Fortaleza está com cadastro aberto para a formação de banco de talentos do estágio Prefeitura de Fortaleza.
A iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), tem como objetivo selecionar estudantes para futuras oportunidades de estágio na administração pública municipal.
O certame será realizado em parceria com o CIEE. O cadastro é gratuito e contínuo, e a validade do banco de talentos se mantém conforme a conveniência da Prefeitura para o aproveitamento dos estagiários.
As vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva para futuros estágios na Prefeitura. Podem se cadastrar estudantes regularmente matriculados nos níveis médio regular, técnico (em qualquer curso) e superior (também em qualquer curso reconhecido pelo MEC). A idade mínima para participação é de 16 anos completos.
Os estagiários terão carga horária prevista de 4 horas diárias. A título de bolsa-estágio, os valores são de R$ 450,00 para nível médio, R$ 550,00 para nível técnico e R$ 750,00 para nível superior, além de auxílio-transporte proporcional aos dias estagiados, com base na meia passagem de Fortaleza.
As inscrições para o banco de talentos devem ser realizadas pelo site do CIEE, que informou o período de participação de 21 de julho até 31 de dezembro de 2025.
Não há aplicação de provas neste processo seletivo. O programa não prevê etapas classificatórias, e a seleção será feita com base nas entrevistas, de acordo com o surgimento de vagas. A ordem de cadastro não garante prioridade de contratação.
Prefeitura de Maranguape (373 vagas imediatas e 5.040 cadastros de reserva)
A Prefeitura de Maranguape publicou três editais (001, 002 e 003/2025) do novo concurso. Juntos, os regulamentos abrem 373 vagas efetivas e 5.040 cadastros de reserva para futuras convocações.
O edital 001/2025 é exclusivamente voltado para o quadro da educação e tem salário inicial de R$ 4.885,64, com 335 vagas imediatas e 3.620 cadastros para os cargos de Psicopedagogo e Professor (Educação Especial, Pedagogia, Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Espanhol e Educador Instrutor de Libras e Códigos).
O edital 002/2025 é somente para o preenchimento de 10 vagas e 300 cadastros de reserva para o cargo de Guarda Municipal. O salário inicial é de R$ 4.743,75, com jornada de 36 horas semanais.
Já o edital 003/2025 abre 28 vagas efetivas e 1.120 cadastros distribuídos entre os cargos de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS). O salário é de R$ 3.083,89, para 50 horas semanais de trabalho.
As inscrições serão realizadas exclusivamente na página do Instituto Consulpam (001/2025, 002/2025 e 003/2025), ate o dia 17 de novembro de 2025. O valor da taxa é de R$ 195,00 (nível superior), R$ 169,00 (Guarda Municipal) e R$ 135,00 (ACE e ACS).
AO VIVO: Resultados do Concurso Público Nacional Unificado | O POVO da Tarde - 4/2
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado