Concurso Caixa: 184 vagas e remuneração até R$ 16,4 mil

Caixa lança concurso com 184 vagas e remuneração inicial de R$ 16,4 milSão 24 oportunidades no Ceará, sendo seis de provimento imediato e 18 para cadastro de reserva. No Nordeste, são 60 imediatas e 177 reservas
A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira, 7 de novembro, a abertura das inscrições de concurso público com 184 vagas de nível superior e 537 para cadastro de reserva.
São 24 oportunidades no Ceará, sendo seis de provimento imediato e 18 para reserva. No Nordeste, são 60 imediatas e 177 reservas.
Os cargos são para arquitetos e engenheiros (civil, elétrico, mecânico e de segurança do trabalho), com remuneração inicial de R$ 16.495 para jornada de 40 horas semanais. Além de médico do trabalho, com R$ 12.371 e carga horária de 30 horas semanais.
A inscrição deverá ser efetuada somente via internet, no site da banca organizadora a Fundação Cesgranrio, no período das 10 horas do dia 7 de novembro de 2025 às 23h59min do dia 8 de dezembro deste ano. A prova será realizada no dia 1º de fevereiro de 2026.
No sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá escolher o Cargo/Polo/Macropolo de opção e a cidade de realização das provas. A taxa de inscrição é de R$ 68.
As formas de pagamento podem ser via boleto bancário, em qualquer banco, até a data de vencimento constante no mesmo, ou cobrança Pix, utilizando a opção copia e cola ou QR code gerado no valor da inscrição.
Veja os cargos com vagas no Ceará e no Nordeste
- Arquiteto:
3 vagas reservas no Ceará e 1 imediata
27 reservas no Nordeste e 9 imediatas
108 reservas no Brasil e 36 imediatas
- Engenheiro civil:
9 reservas no Ceará e 3 imediatas
120 reservas no Nordeste e 40 imediatas
309 reservas no Brasil e 103 imediatas
Engenheiro elétrico:
Para o Nordeste, tem vagas apenas na Bahia, sendo 3 reservas e 1 imediata
39 reservas no Brasil e 13 imediatas
Engenheiro de segurança do trabalho:
Para o Nordeste, tem vagas apenas na Bahia, sendo 3 reservas e 1 imediata
9 reservas no Brasil e 3 imediatas
6 reservas no Ceará e 2 imediatas
24 reservas no Nordeste e 9 imediatas
72 reservas no Brasil e 24 imediatas
O período de isenção da inscrição vai até o dia 14 de novembro de 2025, também por meio do site da Cesgranrio.
Do total de vagas destinadas a cada cargo, bem como daquelas que forem criadas durante o prazo de validade do concurso, 25% serão reservadas a pessoas negras, 3% a indígenas e 2% quilombolas. Além de 5% para pessoas com deficiência (PcD).
Para todos os cargos, a seleção será feita em três etapas. A primeira será composta por provas objetivas, a segunda por prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e a terceira por prova de títulos, de caráter apenas classificatório.
A primeira etapa terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 questões de conhecimentos básicos e 40 questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta.
A prova de conhecimentos básicos com valor total de 30 pontos incluirá as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa: 10 questões com valor de um ponto cada
- Língua Inglesa: 5 questões com valor de um ponto cada
- Conhecimentos e comportamentos digitais: 5 questões com valor de 1 um ponto cada
- Comportamentos éticos e compliance: 5 questões com valor de um ponto cada
- Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões com valor de um ponto cada
A prova de conhecimentos específicos, com valor de 40 pontos, incluirá 40 questões.
A prova discursiva é composta de uma questão dissertativa valendo 10 pontos. Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50%.
Para médico do trabalho, na seleção terá três etapas, a diferença do que foi disposto acima é que a prova de conhecimentos específicos terá as disciplinas:
- Conhecimentos Médicos Gerais: 10 questões com valor de um ponto cada
- Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador: 15 questões com valor de um ponto cada
- Legislação Específica: 10 questões com valor de um ponto cada
- Auditoria Médica e Plano de Saúde: 5 questões com valor de um ponto cada
Cronograma do Concurso da Caixa Econômica Federal
- Publicação do edital: 7/11/2025
- Inscrições: de 7/11 a 8/12/2025
- Solicitação de isenção de inscrições:7/11 a 14/11/2025
- Confirmação de inscrição: a partir de 27/1/2026
- Provas: 1º/2/2026
- Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 2/2/2026
- Envio dos Títulos (via upload): 11/3/2026 e 12/3/2026
- Resultado preliminar da prova de títulos:14/3/2026
- Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos:29/4/2026
- Verificação de cotas: 26/4/2026
- Resultado final: 26/5/2026
