Concurso Caixa: 184 vagas e remuneração até R$ 16,4 mil

Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira, 7 de novembro, a abertura das inscrições de concurso público com 184 vagas de nível superior e 537 para cadastro de reserva. São 24 oportunidades no Ceará, sendo seis de provimento imediato e 18 para reserva. No Nordeste, são 60 imediatas e 177 reservas.

Os cargos são para arquitetos e engenheiros (civil, elétrico, mecânico e de segurança do trabalho), com remuneração inicial de R$ 16.495 para jornada de 40 horas semanais. Além de médico do trabalho, com R$ 12.371 e carga horária de 30 horas semanais. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A inscrição deverá ser efetuada somente via internet, no site da banca organizadora a Fundação Cesgranrio, no período das 10 horas do dia 7 de novembro de 2025 às 23h59min do dia 8 de dezembro deste ano. A prova será realizada no dia 1º de fevereiro de 2026. No sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá escolher o Cargo/Polo/Macropolo de opção e a cidade de realização das provas. A taxa de inscrição é de R$ 68.

CLIQUE AQUI PARA LER O EDITAL COMPLETO As formas de pagamento podem ser via boleto bancário, em qualquer banco, até a data de vencimento constante no mesmo, ou cobrança Pix, utilizando a opção copia e cola ou QR code gerado no valor da inscrição. Veja os cargos com vagas no Ceará e no Nordeste Arquiteto:

3 vagas reservas no Ceará e 1 imediata

27 reservas no Nordeste e 9 imediatas

108 reservas no Brasil e 36 imediatas Engenheiro civil:

9 reservas no Ceará e 3 imediatas

120 reservas no Nordeste e 40 imediatas

309 reservas no Brasil e 103 imediatas Engenheiro elétrico:

Para o Nordeste, tem vagas apenas na Bahia, sendo 3 reservas e 1 imediata

39 reservas no Brasil e 13 imediatas

Engenheiro de segurança do trabalho:

Para o Nordeste, tem vagas apenas na Bahia, sendo 3 reservas e 1 imediata

9 reservas no Brasil e 3 imediatas Médico do trabalho:

6 reservas no Ceará e 2 imediatas

24 reservas no Nordeste e 9 imediatas

72 reservas no Brasil e 24 imediatas O período de isenção da inscrição vai até o dia 14 de novembro de 2025, também por meio do site da Cesgranrio. Do total de vagas destinadas a cada cargo, bem como daquelas que forem criadas durante o prazo de validade do concurso, 25% serão reservadas a pessoas negras, 3% a indígenas e 2% quilombolas. Além de 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Para todos os cargos, a seleção será feita em três etapas. A primeira será composta por provas objetivas, a segunda por prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e a terceira por prova de títulos, de caráter apenas classificatório. A primeira etapa terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 questões de conhecimentos básicos e 40 questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova de conhecimentos básicos com valor total de 30 pontos incluirá as seguintes disciplinas: