Concurso Caixa: 184 vagas e remuneração até R$ 16,4 mil

Caixa lança concurso com 184 vagas e remuneração inicial de R$ 16,4 mil

São 24 oportunidades no Ceará, sendo seis de provimento imediato e 18 para cadastro de reserva. No Nordeste, são 60 imediatas e 177 reservas
A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira, 7 de novembro, a abertura das inscrições de concurso público com 184 vagas de nível superior e 537 para cadastro de reserva.

São 24 oportunidades no Ceará, sendo seis de provimento imediato e 18 para reserva. No Nordeste, são 60 imediatas e 177 reservas.

Os cargos são para arquitetos e engenheiros (civil, elétrico, mecânico e de segurança do trabalho), com remuneração inicial de R$ 16.495 para jornada de 40 horas semanais. Além de médico do trabalho, com R$ 12.371 e carga horária de 30 horas semanais.

A inscrição deverá ser efetuada somente via internet, no site da banca organizadora a Fundação Cesgranrio, no período das 10 horas do dia 7 de novembro de 2025 às 23h59min do dia 8 de dezembro deste ano. A prova será realizada no dia 1º de fevereiro de 2026.

No sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá escolher o Cargo/Polo/Macropolo de opção e a cidade de realização das provas. A taxa de inscrição é de R$ 68.

CLIQUE AQUI PARA LER O EDITAL COMPLETO

As formas de pagamento podem ser via boleto bancário, em qualquer banco, até a data de vencimento constante no mesmo, ou cobrança Pix, utilizando a opção copia e cola ou QR code gerado no valor da inscrição.

Veja os cargos com vagas no Ceará e no Nordeste

  • Arquiteto:
    3 vagas reservas no Ceará e 1 imediata
    27 reservas no Nordeste e 9 imediatas
    108 reservas no Brasil e 36 imediatas  
  • Engenheiro civil:
    9 reservas no Ceará e 3 imediatas
    120 reservas no Nordeste e 40 imediatas
    309 reservas no Brasil e 103 imediatas 

  • Engenheiro elétrico:
    Para o Nordeste, tem vagas apenas na Bahia, sendo 3 reservas e 1 imediata
    39 reservas no Brasil e 13 imediatas

  • Engenheiro de segurança do trabalho:
    Para o Nordeste, tem vagas apenas na Bahia, sendo 3 reservas e 1 imediata
    9 reservas no Brasil e 3 imediatas

  • Médico do trabalho:
    6 reservas no Ceará e 2 imediatas
    24 reservas no Nordeste e 9 imediatas
    72 reservas no Brasil e 24 imediatas

    • O período de isenção da inscrição vai até o dia 14 de novembro de 2025, também por meio do site da Cesgranrio.

    Do total de vagas destinadas a cada cargo, bem como daquelas que forem criadas durante o prazo de validade do concurso, 25% serão reservadas a pessoas negras, 3% a indígenas e 2% quilombolas. Além de 5% para pessoas com deficiência (PcD).

    Para todos os cargos, a seleção será feita em três etapas. A primeira será composta por provas objetivas, a segunda por prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e a terceira por prova de títulos, de caráter apenas classificatório.

    A primeira etapa terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 questões de conhecimentos básicos e 40 questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta.

    A prova de conhecimentos básicos com valor total de 30 pontos incluirá as seguintes disciplinas:

    • Língua Portuguesa: 10 questões com valor de um ponto cada
    • Língua Inglesa: 5 questões com valor de um ponto cada
    • Conhecimentos e comportamentos digitais: 5 questões com valor de 1 um ponto cada
    • Comportamentos éticos e compliance: 5 questões com valor de um ponto cada
    • Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões com valor de um ponto cada

    A prova de conhecimentos específicos, com valor de 40 pontos, incluirá 40 questões.

    A prova discursiva é composta de uma questão dissertativa valendo 10 pontos. Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50%.

    Para médico do trabalho, na seleção terá três etapas, a diferença do que foi disposto acima é que a prova de conhecimentos específicos terá as disciplinas:

    • Conhecimentos Médicos Gerais: 10 questões com valor de um ponto cada
    • Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador: 15 questões com valor de um ponto cada
    • Legislação Específica: 10 questões com valor de um ponto cada
    • Auditoria Médica e Plano de Saúde: 5 questões com valor de um ponto cada  

    Cronograma do Concurso da Caixa Econômica Federal

    • Publicação do edital: 7/11/2025
    • Inscrições: de 7/11 a 8/12/2025
    • Solicitação de isenção de inscrições:7/11 a 14/11/2025
    • Confirmação de inscrição: a partir de 27/1/2026
    • Provas: 1º/2/2026
    • Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 2/2/2026
    • Envio dos Títulos (via upload): 11/3/2026 e 12/3/2026
    • Resultado preliminar da prova de títulos:14/3/2026
    • Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos:29/4/2026
    • Verificação de cotas: 26/4/2026
    • Resultado final: 26/5/2026

