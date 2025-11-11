Ceará oferece 30 mil vagas gratuitas em cursos de IA e nuvem

Programa da AWS e Etice amplia acesso à formação tecnológica com cursos online e certificados, abrindo novas oportunidades de qualificação no Estad

O Ceará deu um passo estratégico para ampliar a formação em tecnologia no Estado. Durante a Feira do Conhecimento , realizada nesta sexta-feira, 7, foi lançado o AWS Treina Brasil , programa que disponibiliza 30 mil vagas gratuitas para capacitação em inteligência artificial e computação em nuvem, áreas que lideram a demanda por profissionais qualificados no País.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) e a Amazon Web Services (AWS) e integra um esforço nacional que pretende formar 1 milhão de brasileiros até 2028.



Ao aderir ao programa, o Estado busca fortalecer o ecossistema de inovação e ampliar o acesso à educação tecnológica, especialmente entre estudantes e pequenos empreendedores.



Ceará abre 30 mil vagas gratuitas em cursos de IA e computação em nuvem em parceria com a AWS Crédito: Marcos Felipe Martins

Para o presidente da Etice, Hugo Figueirêdo, o impacto vai além dos números. Ele destaca que a formação deve impulsionar a competitividade e a inclusão produtiva. “Queremos abrir caminhos profissionais para quem está começando e para quem já empreende. Se a procura superar as 30 mil vagas iniciais, vamos ampliar. A tecnologia muda vidas, e o Ceará quer estar na linha de frente dessa transformação”, afirmou.

