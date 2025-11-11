Ceará oferece 30 mil vagas gratuitas em cursos de IA e nuvem

Ceará oferece 30 mil vagas gratuitas em cursos de IA e nuvemPrograma da AWS e Etice amplia acesso à formação tecnológica com cursos online e certificados, abrindo novas oportunidades de qualificação no Estad
O Ceará deu um passo estratégico para ampliar a formação em tecnologia no Estado. Durante a Feira do Conhecimento, realizada nesta sexta-feira, 7, foi lançado o AWS Treina Brasil, programa que disponibiliza 30 mil vagas gratuitas para capacitação em inteligência artificial e computação em nuvem, áreas que lideram a demanda por profissionais qualificados no País.
A iniciativa é fruto da parceria entre a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) e a Amazon Web Services (AWS) e integra um esforço nacional que pretende formar 1 milhão de brasileiros até 2028.
Ao aderir ao programa, o Estado busca fortalecer o ecossistema de inovação e ampliar o acesso à educação tecnológica, especialmente entre estudantes e pequenos empreendedores.
Para o presidente da Etice, Hugo Figueirêdo, o impacto vai além dos números. Ele destaca que a formação deve impulsionar a competitividade e a inclusão produtiva. “Queremos abrir caminhos profissionais para quem está começando e para quem já empreende. Se a procura superar as 30 mil vagas iniciais, vamos ampliar. A tecnologia muda vidas, e o Ceará quer estar na linha de frente dessa transformação”, afirmou.
A AWS reforça que a capacitação em tecnologia deixou de ser diferencial e tornou-se requisito. Andressa Reguini Sinenberg, gerente sênior de programas da empresa na América Latina, explica que a demanda do mercado já é maior que a oferta de profissionais preparados.
Leia mais
Hoje, 40% das empresas da região utilizam inteligência artificial, aproximando-se de índices europeus. E o efeito dessa adoção é claro: 95% das companhias que implementam IA registram aumento de receita.
Os cursos do Treina Brasil são totalmente gratuitos, online e em português, com trilhas que incluem IA generativa, machine learning, fundamentos de nuvem e inovação digital. Ao concluir o conteúdo, os participantes recebem certificação emitida pela AWS, credencial valorizada por empregadores de todo o mundo.
As inscrições já estão abertas no portal oficial do programa. No dia 11 de novembro, terça-feira, um evento virtual apresentará mais detalhes sobre as trilhas de aprendizado e orientações para os novos participantes.