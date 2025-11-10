Grupo sueco denuncia Amazon por venda de bonecas sexuais com aparência infantil

Uma organização sueca que defende os direitos infantis informou nesta segunda-feira (10) que apresentou uma ação judicial contra a Amazon e outras duas plataformas de comércio eletrônico pela venda de bonecas sexuais com aparência de crianças. A queixa sucede a ação da França de ameaçar suspender a plataforma Shein, fundada na China, por vender bonecas semelhantes em seu site, bem como armas de categoria A.

A organização sueca ChildX declarou à AFP que não deseja identificar as duas páginas menores que processou, para não direcionar tráfego a elas. Uma tem sede na Suécia e a outra na China, detalhou. A legislação sueca proíbe conteúdos que representem crianças de forma sexualizada, e a ChildX indicou que a venda destas bonecas poderia infringir as leis sobre exploração sexual infantil. A comercialização desses produtos em plataformas digitais pode normalizar o abuso sexual de menores e aumentar a demanda por conteúdos que exploram crianças, alertou a ONG, que considera que estas vendas deveriam ser ilegais. "Não queremos que esses sites sejam autorizados na Suécia, pois banalizam o abuso infantil, o que pode levar a um aumento dos abusos reais", disse à AFP a secretária-geral da ChildX, Ida Östensson.