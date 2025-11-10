Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo sueco denuncia Amazon por venda de bonecas sexuais com aparência infantil

Uma organização sueca que defende os direitos infantis informou nesta segunda-feira (10) que apresentou uma ação judicial contra a Amazon e outras duas plataformas de comércio eletrônico pela venda de bonecas sexuais com aparência de crianças.

A queixa sucede a ação da França de ameaçar suspender a plataforma Shein, fundada na China, por vender bonecas semelhantes em seu site, bem como armas de categoria A.

A organização sueca ChildX declarou à AFP que não deseja identificar as duas páginas menores que processou, para não direcionar tráfego a elas. Uma tem sede na Suécia e a outra na China, detalhou.

A legislação sueca proíbe conteúdos que representem crianças de forma sexualizada, e a ChildX indicou que a venda destas bonecas poderia infringir as leis sobre exploração sexual infantil.

A comercialização desses produtos em plataformas digitais pode normalizar o abuso sexual de menores e aumentar a demanda por conteúdos que exploram crianças, alertou a ONG, que considera que estas vendas deveriam ser ilegais. 

"Não queremos que esses sites sejam autorizados na Suécia, pois banalizam o abuso infantil, o que pode levar a um aumento dos abusos reais", disse à AFP a secretária-geral da ChildX, Ida Östensson.

A responsável instou o governo sueco a revisar a forma como a polícia pode ser encarregada de atualizar e ampliar uma lista proibida de portais de pornografia infantil "para incluir mais tipos de sites que promovem ou permitem o abuso contra crianças". 

Também pediu que se considerasse a adoção de uma legislação que permitisse suspender ou proibir estes sites, já que tal lista sueca é atualmente voluntária para os operadores de telecomunicações. 

Östensson também considerou que as leis sobre exploração sexual infantil deveriam incluir a venda de produtos que sexualizam crianças.

