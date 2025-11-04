Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feirão Limpa Nome em Fortaleza tem descontos de até 99%

Mutirão de renegociação de dívidas vai até o dia 30 de novembro com atendimento gratuito nos Correios e condições específicas de parcelamento
Atualizado às Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Fortaleza é uma das capitais que recebem, até 30 de novembro, o Feirão Limpa Nome da Serasa, o maior mutirão de renegociação de dívidas do País.

A ação, realizada em parceria com os Correios e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), oferece descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90.

O atendimento gratuito é realizado tanto nas agências dos Correios quanto pelos canais digitais da Serasa.

Com o País batendo recorde de inadimplência — mais de 79 milhões de brasileiros com o nome sujo —, a iniciativa busca facilitar a negociação entre consumidores e credores.

Em Fortaleza, o atendimento presencial ocorre nos dias 3 e 4 de novembro, na agência central dos Correios (Rua Senador Alencar, 38, Centro).

“Limpar o nome é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira. Nosso objetivo é facilitar esse recomeço com condições mais acessíveis e seguras”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

O feirão reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras de diferentes setores, incluindo bancos, varejistas, operadoras de telefonia e concessionárias de serviços básicos.

Ao todo, são 633 milhões de dívidas disponíveis para negociação, que somam cerca de R$ 496 bilhões.

As condições variam conforme o credor, mas há opções de abatimento expressivo e parcelamentos de baixo valor.

Conforme o Mapa da Inadimplência da Serasa, o mês de setembro registrou 318 mil novos consumidores inadimplentes, um aumento de 0,4% em relação a agosto.

As dívidas estão concentradas principalmente em bancos e cartões de crédito (27%), seguidas por contas básicas como energia e água (21%) e empresas financeiras (19%).

“O uso do crédito não deve ser visto como vilão, mas precisa ser planejado. O Feirão é uma oportunidade para reorganizar as contas e voltar a usar o crédito de forma mais saudável”, acrescenta Aline Maciel.

O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, destacou o papel da estatal na parceria. “Temos satisfação em participar de mais um mutirão de negociação de dívidas, reafirmando nosso compromisso com a cidadania e a inclusão financeira, oferecendo atendimento gratuito em todo o país”, afirmou.

Além das negociações, a Serasa e a Febraban realizam, em parceria com os Correios, atividades de educação financeira nos dias 3 e 4 de novembro, com presença de especialistas em agências selecionadas nas capitais brasileiras, incluindo Fortaleza.

O objetivo é orientar consumidores sobre controle de gastos, uso consciente do crédito e planejamento pessoal.

Serviço — Feirão Limpa Nome da Serasa

Período: 3 a 30 de novembro
Fortaleza: Agência Central dos Correios – Rua Senador Alencar, 38, Centro
Canais oficiais:

Condições: Descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90
Atendimento: Gratuito e sem cobrança de taxa nas agências dos Correios

