Feirão Limpa Nome em Fortaleza tem descontos de até 99%

O Feirão reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras, entre bancos, operadoras de telefonia, varejistas e concessionárias de serviços básicos / Crédito: JÚLIO CAESAR

Fortaleza é uma das capitais que recebem, até 30 de novembro, o Feirão Limpa Nome da Serasa, o maior mutirão de renegociação de dívidas do País. A ação, realizada em parceria com os Correios e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), oferece descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90.



Com o País batendo recorde de inadimplência — mais de 79 milhões de brasileiros com o nome sujo —, a iniciativa busca facilitar a negociação entre consumidores e credores. Em Fortaleza, o atendimento presencial ocorre nos dias 3 e 4 de novembro, na agência central dos Correios (Rua Senador Alencar, 38, Centro).



“Limpar o nome é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira. Nosso objetivo é facilitar esse recomeço com condições mais acessíveis e seguras”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

O feirão reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras de diferentes setores, incluindo bancos, varejistas, operadoras de telefonia e concessionárias de serviços básicos. Ao todo, são 633 milhões de dívidas disponíveis para negociação, que somam cerca de R$ 496 bilhões.

