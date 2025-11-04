Feirão Limpa Nome em Fortaleza tem descontos de até 99%Mutirão de renegociação de dívidas vai até o dia 30 de novembro com atendimento gratuito nos Correios e condições específicas de parcelamento
Fortaleza é uma das capitais que recebem, até 30 de novembro, o Feirão Limpa Nome da Serasa, o maior mutirão de renegociação de dívidas do País.
A ação, realizada em parceria com os Correios e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), oferece descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90.
O atendimento gratuito é realizado tanto nas agências dos Correios quanto pelos canais digitais da Serasa.
Com o País batendo recorde de inadimplência — mais de 79 milhões de brasileiros com o nome sujo —, a iniciativa busca facilitar a negociação entre consumidores e credores.
Em Fortaleza, o atendimento presencial ocorre nos dias 3 e 4 de novembro, na agência central dos Correios (Rua Senador Alencar, 38, Centro).
“Limpar o nome é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira. Nosso objetivo é facilitar esse recomeço com condições mais acessíveis e seguras”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.
O feirão reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras de diferentes setores, incluindo bancos, varejistas, operadoras de telefonia e concessionárias de serviços básicos.
Ao todo, são 633 milhões de dívidas disponíveis para negociação, que somam cerca de R$ 496 bilhões.
Leia mais
As condições variam conforme o credor, mas há opções de abatimento expressivo e parcelamentos de baixo valor.
Conforme o Mapa da Inadimplência da Serasa, o mês de setembro registrou 318 mil novos consumidores inadimplentes, um aumento de 0,4% em relação a agosto.
As dívidas estão concentradas principalmente em bancos e cartões de crédito (27%), seguidas por contas básicas como energia e água (21%) e empresas financeiras (19%).
“O uso do crédito não deve ser visto como vilão, mas precisa ser planejado. O Feirão é uma oportunidade para reorganizar as contas e voltar a usar o crédito de forma mais saudável”, acrescenta Aline Maciel.
O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, destacou o papel da estatal na parceria. “Temos satisfação em participar de mais um mutirão de negociação de dívidas, reafirmando nosso compromisso com a cidadania e a inclusão financeira, oferecendo atendimento gratuito em todo o país”, afirmou.
Leia mais
Além das negociações, a Serasa e a Febraban realizam, em parceria com os Correios, atividades de educação financeira nos dias 3 e 4 de novembro, com presença de especialistas em agências selecionadas nas capitais brasileiras, incluindo Fortaleza.
O objetivo é orientar consumidores sobre controle de gastos, uso consciente do crédito e planejamento pessoal.
Serviço — Feirão Limpa Nome da Serasa
Período: 3 a 30 de novembro
Fortaleza: Agência Central dos Correios – Rua Senador Alencar, 38, Centro
Canais oficiais:
- Site: www.serasalimpanome.com.br
- Aplicativo Serasa (Google Play e App Store)
- WhatsApp: (11) 99575-2096
Condições: Descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90
Atendimento: Gratuito e sem cobrança de taxa nas agências dos Correios
COMPRAS: Como se proteger do consumo excessivo? | Pause O POVO
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado