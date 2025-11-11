Curso gratuito do Carrefour abre vagas para jovens e 50+Inscrições seguem até 14 de novembro para curso gratuito que une jovens e 50+ em formação EAD com encontros presenciais na RMF
Em um momento em que tanto jovens quanto profissionais acima dos 50 anos enfrentam barreiras para entrar, ou retornar ao mercado de trabalho, a Escola Social do Varejo (ESV), do Grupo Carrefour em parceria com o Instituto Aliança, decidiu juntar os dois grupos na última turma de 2025.
O programa gratuito de formação abriu 250 vagas para novos alunos, com inscrições disponíveis até 14 de novembro.
A iniciativa, que já formou mais de 12,7 mil jovens desde 2010, passa a receber também pessoas entre 50 e 65 anos interessadas em se qualificar para atuar no varejo. Até então, a formação era exclusiva para o público de 17 a 29 anos.
Formação, benefícios e certificação
A ESV oferece um curso de 150 horas, hoje no formato EAD, mas com dois encontros presenciais na Região Metropolitana de Fortaleza.
A programação inclui conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e social, relações de trabalho, tecnologia da informação e comunicação, além de vivências em lojas do Grupo Carrefour e aulas com profissionais de diferentes áreas do setor.
Os participantes recebem apoio para garantir a permanência no curso: conectividade para acompanhamento das atividades, auxílio-transporte, lanche e uniforme para os momentos presenciais. Ao final, o certificado é emitido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Quem pode participar
Jovens
– Idade entre 17 e 29 anos
– Ensino Médio concluído na rede pública
– Renda familiar de até três salários mínimos
Público 50+
– Idade entre 50 e 65 anos
– Ensino Médio completo
– Renda familiar de até três salários mínimos
– Disponibilidade de um turno e interesse pelo setor varejista
No Ceará, cada turma tem 83 vagas, dentro do total de 750 oportunidades abertas ao longo do ano nos três estados.
Processo seletivo
Na primeira etapa, os candidatos preenchem o formulário disponível em: https://institutoalianca.org.br/esv/. Após a inscrição, a lista de selecionados é divulgada pelos canais do Grupo Carrefour Brasil e do Instituto Aliança nas redes sociais. Quem estiver dentro dos critérios é incluído em grupos de WhatsApp por estado e recebe as orientações iniciais.
A segunda etapa consiste em uma dinâmica online com educadores da ESV e em uma sondagem de conhecimentos.
Para efetivar a matrícula, será necessário apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, carteira de trabalho, PIS/NIS, foto 3x4 e, no caso dos homens, comprovante de reservista.
Responsabilidade social
Para o Grupo Carrefour Brasil, a ampliação da faixa etária reforça o compromisso da empresa em promover inclusão e oportunidades no varejo. A rede, que completa 50 anos de atuação no país em 2025, destaca que a formação é parte de suas ações voltadas ao combate às desigualdades, geração de renda e desenvolvimento humano.
