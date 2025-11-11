Curso gratuito do Carrefour abre vagas para jovens e 50+

Escola Social do Varejo abre vagas gratuitas para jovens e profissionais 50+ no Ceará, Bahia e Pernambuco / Crédito: Divulgação

Em um momento em que tanto jovens quanto profissionais acima dos 50 anos enfrentam barreiras para entrar, ou retornar ao mercado de trabalho, a Escola Social do Varejo (ESV), do Grupo Carrefour em parceria com o Instituto Aliança, decidiu juntar os dois grupos na última turma de 2025.

O programa gratuito de formação abriu 250 vagas para novos alunos, com inscrições disponíveis até 14 de novembro.

A iniciativa, que já formou mais de 12,7 mil jovens desde 2010, passa a receber também pessoas entre 50 e 65 anos interessadas em se qualificar para atuar no varejo. Até então, a formação era exclusiva para o público de 17 a 29 anos.

Formação, benefícios e certificação

A ESV oferece um curso de 150 horas, hoje no formato EAD, mas com dois encontros presenciais na Região Metropolitana de Fortaleza. A programação inclui conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e social, relações de trabalho, tecnologia da informação e comunicação, além de vivências em lojas do Grupo Carrefour e aulas com profissionais de diferentes áreas do setor.

