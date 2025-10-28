Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amazon anuncia planos de cortar 14 mil cargos na área corporativa

Amazon anuncia planos de cortar 14 mil cargos na área corporativa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Amazon anunciou nesta terça-feira (28) planos de cortar 14 mil cargos em sua área corporativa. A empresa precisa "estar organizada de forma mais enxuta, com menos camadas e mais responsabilidade, para se mover o mais rápido possível", disse a vice-presidente sênior de Pessoas, Experiência e Tecnologia da gigante americana de comércio online, Beth Galetti.

Galetti comentou ainda que a Inteligência Artificial (IA) está permitindo que as empresas "inovem muito mais rápido do que nunca". A companhia oferecerá à maioria dos funcionários 90 dias para buscar uma nova função internamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar