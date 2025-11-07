Black Friday passa Dia das Mães: R$ 426 mi em Fortaleza

Black Friday passa o Dia das Mães e deve injetar R$ 426 milhões em Fortaleza, diz pesquisaProjeção ultrapassa pela primeira vez o Dia das Mães, consolidando-se como segunda melhor data do ano para varejo em Fortaleza, atrás apenas do Natal
Pela primeira vez, o período de descontos importado dos Estados Unidos, a Black Friday, passou o Dia das Mães em impacto econômico e deve movimentar R$ 426 milhões no comércio de Fortaleza em 2025.
O crescimento é de 9,7% em relação ao ano passado, quando foi estimada uma movimentação de R$ 388 milhões, superando também os R$ 422 milhões para o Dia das Mães deste ano.
O Natal, porém, ainda segue como líder na movimentação econômica, tendo movimentado R$ 503 milhões em 2024.
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 7 de novembro, na pesquisa sobre o potencial de consumo do fortalezense para a data, que acontece na última semana de novembro.
O estudo é realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC).
Para se ter ideia, historicamente, a Black Friday vinha sendo a terceira melhor data para o varejo da capital cearense, atrás de Natal e Dia das Mães. Mas neste ano acabou figurando em segundo lugar.
Projeções de quem compra
Segundo a pesquisa, 43% dos consumidores têm intenção de realizar compras na Black Friday, com 16,4% dos entrevistados ainda indecisos.
Dentre as principais motivações, estão a oportunidade de comprar itens já desejados com descontos e a antecipação das compras de Natal.
Entre aqueles que já aproveitaram promoções passadas, 37,7% buscam comprar menos produtos, com o gasto médio variando de R$ 250 até R$ 1000.
Quase 60% planejam parcelar as compras tendo o cartão de crédito como principal meio de pagamento, planejando dividir os gastos entre cinco e dez parcelas.
Cerca de 66% dos consumidores dão preferência às compras presenciais, afirmando preferir lojas físicas pela satisfação com experiências anteriores.
Porém, 53,2% acham que os descontos são melhores em lojas online e aplicativos.
Quando questionados sobre a expectativa do percentual de desconto, 67,7% creem que serão ofertadas promoções que irão variar de 21% a 50%.
Não irão comprar
Cerca de 40,6% dos que participaram da pesquisa informaram que não pretendem comprar durante a Black Friday.
Dentre eles, 32,2% acham que as promoções são apenas jogadas de marketing das empresas, enquanto 21,7% afirmam estar evitando gastos.
Produtos mais buscados
Entre os artigos mais procurados, estão:
- Eletrodomésticos (42,8%)
- Roupas (36,8%)
- Calçados (29,6%)
- Eletrônicos (15,7%)
- Artigos para casa(12,8%)
- Celulares/Smartphones (9,2%)
- Cosméticos e perfumes (9,1%)
- Móveis e artigos de decoração (8,5%)
