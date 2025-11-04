Jorge Vercillo faz show em Fortaleza no Natal de Luz 2025

Detalhes sobre o show de Jorge Vercillo em Fortaleza e mais informações sobre o Natal de Luz 2025 devem ser divulgados em breve

Um dos principais eventos do calendário de Natal em Fortaleza, o Ceará Natal de Luz 2025 promete emocionar os cidadãos que aguardam a festividade para se preparar para a chegada do novo ano.

Chegando à 29ª edição, o evento de 2025 traz como grande homenageado o poeta, músico e arquiteto Fausto Nilo. Ainda sem programação completa divulgada, a festa deste ano terá apresentação musical de Jorge Vercillo.

Com a turnê “JV30 - Parte III”, o artista carioca celebra suas três décadas de carreira. Em Fortaleza, a apresentação está marcada para o dia 27 de novembro, uma quinta-feira, dentro da agenda do Natal de Luz. A novidade foi confirmada pelo próprio artista em publicação nas redes sociais.

Informações sobre o horário do show de Jorge Vercillo em Fortaleza e atualizações na programação do Natal de Luz 2025 devem ser divulgadas em breve.