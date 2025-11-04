Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jorge Vercillo faz show em Fortaleza no Natal de Luz 2025

Com show de Jorge Vercillo, Natal de Luz terá homenagem a Fausto Nilo

Detalhes sobre o show de Jorge Vercillo em Fortaleza e mais informações sobre o Natal de Luz 2025 devem ser divulgados em breve
Um dos principais eventos do calendário de Natal em Fortaleza, o Ceará Natal de Luz 2025 promete emocionar os cidadãos que aguardam a festividade para se preparar para a chegada do novo ano.

Leia também | Requalificação da Praça do Ferreira deve ser entregue um dia antes do Natal de Luz

Chegando à 29ª edição, o evento de 2025 traz como grande homenageado o poeta, músico e arquiteto Fausto Nilo. Ainda sem programação completa divulgada, a festa deste ano terá apresentação musical de Jorge Vercillo.

Com a turnê “JV30 - Parte III”, o artista carioca celebra suas três décadas de carreira. Em Fortaleza, a apresentação está marcada para o dia 27 de novembro, uma quinta-feira, dentro da agenda do Natal de Luz. A novidade foi confirmada pelo próprio artista em publicação nas redes sociais.

Informações sobre o horário do show de Jorge Vercillo em Fortaleza e atualizações na programação do Natal de Luz 2025 devem ser divulgadas em breve.

