Pista de motocross é instalada dentro de unidade de conservação em Fortaleza

Àrea remanescente de cerrado foi desmatada sem autorização para instalação de pista de motocross / Crédito: AURÉLIO ALVES

Um circuito informal de motocross foi instalado dentro da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Professor Abreu Matos - terreno próximo à avenida Oliveira Paiva, no bairro Cambeba. Segundo comerciantes do entorno, a pista feita dentro da unidade de conservação é utilizada semanalmente por motoqueiros. Procurada, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) informou por meio de nota que não há “denúncia formal sobre atividades irregulares na Arie Professor Abreu Matos relativa a práticas esportivas”.

Imagens de drone feitas pelo O POVO no início de outubro mostram que o circuito foi feito no meio da vegetação herbácea do local. Vídeos feitos por um grupo que realizava uma trilha ecológica no local no sábado, 1º, flagrou motoqueiros utilizando a pista. Os homens usam roupas de proteção e motocicletas especiais para a prática de motocross. VEJA VÍDEO:

Leonardo Jales, membro do grupo Percursos Ecológicos, disse que a situação foi denunciada para a Guarda Municipal no sábado. “Assim que eles saíram, a Guarda chegou. Foi cerca de 10 minutos depois”, afirma. Segundo a Agefis, uma equipe será enviada ao local nos próximos dias para verificar a ocorrência. A agência reitera ainda que é necessário que haja flagrante para que medidas possam ser adotadas. A degradação ambiental de áreas de conservação é considerada uma infração grave, conforme o artigo 764 do Código da Cidade (Lei Complementar Municipal nº 270/2019). O responsável fica sujeito a multa simples, reparação, reposição ou reconstituição da área afetada.

O mecânico Bruno da Silva, que também trabalha na Oliveira Paiva, disse nunca ter visto o grupo, apenas escutado durante as tardes. “Eu não sei onde é a entrada [do terreno para a pista], mas deve ter”, relata. Grades roubadas, entulho e descaso Jales reclama da falta de fiscalização da Arie Professor Abreu Matos, criada em 2016 pela lei nº 10.537. O local tem 188.371,5 metros quadrados e é uma das únicas áreas com espécies remanescentes do cerrado em Fortaleza. O Plano de Manejo da unidade nunca saiu do papel. “Antes havia uma cerca em toda a área, mas foi roubada. A população joga entulho, muito lixo lá dentro. Existe a presença de pessoas em situação de rua morando lá”, diz.