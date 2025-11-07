Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 9,652 bilhões em outubro, mostra BC

Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 9,652 bilhões em outubro, mostra BC

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 9,652 bilhões em outubro, informou o Banco Central. Os depósitos somaram R$ 351,922 bilhões, e as retiradas, R$ 361,574 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,441 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,007 trilhão.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 88,121 bilhões, com R$ 3,586 trilhões em saques e R$ 3,498 trilhões em depósitos.

O rendimento em 2025, de janeiro a outubro, é de R$ 63,071 bilhões.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar