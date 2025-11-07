Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 9,652 bilhões em outubro, mostra BC

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 9,652 bilhões em outubro, informou o Banco Central. Os depósitos somaram R$ 351,922 bilhões, e as retiradas, R$ 361,574 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,441 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,007 trilhão.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 88,121 bilhões, com R$ 3,586 trilhões em saques e R$ 3,498 trilhões em depósitos.