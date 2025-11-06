EUA se prepara para o caos após redução do número de voos

As companhias aéreas cortarão amanhã 10% dos voos em 40 zonas de alto tráfego, para cumprir a ordem da Administração Federal de Aviação (FAA), emitida por motivos de segurança.

Viajantes sofreram nesta quinta-feira (6) com atrasos e cancelamentos de voos nos Estados Unidos, na véspera de um dia que se anuncia caótico, após uma ordem do governo para reduzir o tráfego aéreo devido à falta de funcionários causada pelo "shutdown" no país.

A paralisação do governo deixou sem salário dezenas de milhares de controladores aéreos, funcionários da segurança aeroportuária e outros trabalhadores, o que resultou em uma escassez de funcionários.

Mais de 4 mil atrasos e 96 cancelamentos foram registrados hoje, segundo o serviço de rastreamento de voos FlightAware. Viajantes também enfrentaram longas filas nos controles de segurança.

Os principais aeroportos do país foram afetados. Nos de Boston e Newark, os atrasos superaram, em média, duas horas. No O'Hare, de Chicago, e no Reagan National, de Washington, houve atrasos de mais de uma hora.

"Se a pressão continuar aumentando, mesmo depois dessas medidas, tomaremos medidas adicionais", disse na noite de ontem o chefe da FAA, Bryan Bedford, que descreveu a situação como "muito incomum".