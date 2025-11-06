Fecomércio Ceará firma parceria com 9Energia e leva economia sustentável a empresas e associados

Fecomércio Ceará firma parceria com 9Energia e leva economia sustentável a empresas e associadosEnergia limpa, economia de até 25% e contratação digital: forma consciente de consumir energia no Ceará
A conta de luz tem pesado cada vez mais no bolso de empresários e consumidores. Pensando em oferecer uma alternativa sustentável e econômica, a Fecomércio Ceará firmou uma parceria exclusiva com a 9Energia, empresa cearense especializada em energia renovável por assinatura.
A iniciativa permite que empresas, comércios, serviços e residências associadas à Federação possam economizar até 25% na conta de energia elétrica, sem precisar realizar obras, instalar placas solares ou investir em infraestrutura. Já pensou no que você faria com até 25% a menos na sua conta de luz?
O propósito da 9Energia
Fundada no final de 2020, a 9Energia nasceu para gerar energia limpa, economia e liberdade energética. Segundo o CEO da empresa, Bernardo Veloso de Souza, a ideia surgiu após observar o sucesso de modelos de energia por assinatura em Minas Gerais. “Observamos que, em Minas Gerais - berço da energia por assinatura, este serviço estava se desenvolvendo bem e então decidimos implantá-lo no Ceará”, explica.
A empresa oferece energia 100% limpa por meio de usinas solares próprias e conecta seus clientes à rede da distribuidora local, garantindo créditos que reduzem automaticamente o valor da fatura mensal. “Significa que o consumidor comum, através do nosso serviço, consegue acessar energia 100% limpa sem precisar investir. Qualquer conta a partir de R$ 250,00 já pode utilizar nosso serviço, e o consumidor só nos paga quando obtiver economia”, detalha Bernardo.
A parceria com a Fecomércio Ceará
A decisão de firmar a parceria da 9Energia com a Fecomércio foi estratégica. “O que mais nos motivou foi a ampla rede de canais através dos quais a 9Energia poderia acessar potenciais clientes. O profissionalismo da Fecomércio também foi importante para tomarmos a decisão de investir nessa parceria”, afirma Bernardo.
De acordo com o empresário, a Fecomércio se diferencia de outras iniciativas do setor por ter uma rede plural de canais, capaz de atingir milhares de pessoas físicas e jurídicas. “Impacto positivo para todos os envolvidos na parceria, através de economia, utilização de energia limpa e geração de renda. Acredito que comerciários e empresários vinculados à Fecomércio e seus funcionários serão os mais impactados positivamente”, acrescenta.
A meta da parceria é clara: até junho de 2026, captar pelo menos 2.000 novos clientes. “Facilitar o acesso ao uso da energia renovável e a iniciativas com foco em sustentabilidade, principalmente para os médios e pequenos empresários do comércio e serviços do Ceará, com redução de custos operacionais e sem necessidade de investimentos”, ressalta Eduardo Cavalcanti, gerente de Negócios Estratégicos do Sistema Fecomércio (SENAC/SESC/AR/CE).
Vantagens da assinatura de energia
Entre os principais benefícios da parceria estão:
- Energia 100% limpa e renovável
- Contratação 100% digital e sem burocracia
- Sem necessidade de obras ou instalação de painéis solares
- Economia garantida desde o primeiro mês
- Tudo dentro da legislação vigente
A economia é aplicada diretamente na conta de luz do assinante, que continua recebendo energia normalmente da distribuidora, mas paga menos por ela. contratação é 100% digital. Através da plataforma (www.9energia.com.br) onde os clientes conseguem contratar os planos de forma independente, e também contam com uma equipe comercial para assessorar na contratação. A assinatura é sempre digital. É mais simples que contratar internet, pois, no caso, não há instalação de equipamentos; a energia continua chegando pela Enel.
Quem pode participar
A oferta é válida para:
- Empresas e sindicatos filiados à Fecomércio Ceará
- Empresas do setor de comércio, bens, serviços e turismo
- Pessoas físicas, residências e condomínios
Economia estimada:
- CPF (residências): até 18%
- CNPJ (empresas): até 25%
Inovação e simplicidade
O modelo de assinatura ainda é novidade para muita gente, mas a 9Energia investe em simplicidade e transparência. “Tentamos vender de uma maneira simples e transparente, usando diversos canais de comunicação com nosso público-alvo. Dispomos de uma área comercial profissionalizada, atendimento digital e humanizado, e um pós-venda ágil capaz de esclarecer quaisquer dúvidas que nossos clientes possam ter”, afirma o CEO.
Apesar do modelo digital, Bernardo reconhece que a novidade gera alguma desconfiança. “Desconfiam porque parece bom demais para ser verdade, já que é economia sem investimento ou taxa de adesão. E também por ser um produto relativamente novo, que sempre gera alguma desconfiança”, complementa.
Sustentabilidade e visão de futuro
A 9Energia também mira no impacto ambiental e na transição energética do Ceará: “Entendemos que contribuímos com a instalação e gestão de usinas solares no estado”, explica Bernardo.
Ele também projeta o futuro do consumo de energia no comércio e serviços cearenses: “O futuro do consumo deve ser predominantemente com energia limpa, pois além de ser renovável, gera economia e atrai mais clientes, uma vez que a conscientização da população sobre o tema só cresce, felizmente.” E sobre os próximos cinco anos: “Esperamos ser referência em energia limpa, inspirando confiança, gerando valor e economia para os nossos clientes. Está tudo mudando muito rápido, mas temos as pessoas - time, conselheiros, sócios, etc. que nos permitem fazer os ajustes necessários para seguirmos crescendo e buscando nossas metas.”
SERVIÇO
Site: 9energia.com.br/fecomercio.
Dúvidas? Fale pelo WhatsApp: (85) 99405 3863.