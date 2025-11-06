Fecomércio Ceará firma parceria com 9Energia e leva economia sustentável a empresas e associados

9Energia conta com usinas solares próprias e conecta seus clientes à rede da distribuidora local / Crédito: Divulgação

A conta de luz tem pesado cada vez mais no bolso de empresários e consumidores. Pensando em oferecer uma alternativa sustentável e econômica, a Fecomércio Ceará firmou uma parceria exclusiva com a 9Energia, empresa cearense especializada em energia renovável por assinatura.

A iniciativa permite que empresas, comércios, serviços e residências associadas à Federação possam economizar até 25% na conta de energia elétrica, sem precisar realizar obras, instalar placas solares ou investir em infraestrutura. Já pensou no que você faria com até 25% a menos na sua conta de luz?

O propósito da 9Energia

Bernardo Veloso de Souza (CEO da 9Energia) Crédito: Acervo pessoal Fundada no final de 2020, a 9Energia nasceu para gerar energia limpa, economia e liberdade energética. Segundo o CEO da empresa, Bernardo Veloso de Souza, a ideia surgiu após observar o sucesso de modelos de energia por assinatura em Minas Gerais. “Observamos que, em Minas Gerais - berço da energia por assinatura, este serviço estava se desenvolvendo bem e então decidimos implantá-lo no Ceará”, explica.

A empresa oferece energia 100% limpa por meio de usinas solares próprias e conecta seus clientes à rede da distribuidora local, garantindo créditos que reduzem automaticamente o valor da fatura mensal. “Significa que o consumidor comum, através do nosso serviço, consegue acessar energia 100% limpa sem precisar investir. Qualquer conta a partir de R$ 250,00 já pode utilizar nosso serviço, e o consumidor só nos paga quando obtiver economia”, detalha Bernardo.

A parceria com a Fecomércio Ceará Eduardo Cavalcanti (Gerente de Negócios Estratégiocs - SENAC/SESC/AR/CE) com Bernardo Veloso (CEO da 9Energia) Crédito: Divulgação

A decisão de firmar a parceria da 9Energia com a Fecomércio foi estratégica. “O que mais nos motivou foi a ampla rede de canais através dos quais a 9Energia poderia acessar potenciais clientes. O profissionalismo da Fecomércio também foi importante para tomarmos a decisão de investir nessa parceria”, afirma Bernardo.

De acordo com o empresário, a Fecomércio se diferencia de outras iniciativas do setor por ter uma rede plural de canais, capaz de atingir milhares de pessoas físicas e jurídicas. “Impacto positivo para todos os envolvidos na parceria, através de economia, utilização de energia limpa e geração de renda. Acredito que comerciários e empresários vinculados à Fecomércio e seus funcionários serão os mais impactados positivamente”, acrescenta.

A meta da parceria é clara: até junho de 2026, captar pelo menos 2.000 novos clientes. “Facilitar o acesso ao uso da energia renovável e a iniciativas com foco em sustentabilidade, principalmente para os médios e pequenos empresários do comércio e serviços do Ceará, com redução de custos operacionais e sem necessidade de investimentos”, ressalta Eduardo Cavalcanti, gerente de Negócios Estratégicos do Sistema Fecomércio (SENAC/SESC/AR/CE).



Vantagens da assinatura de energia Entre os principais benefícios da parceria estão: