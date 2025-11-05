Nordeste movimenta R$ 11 bi com minerais críticos em 2024

Nordeste movimenta R$ 11 bilhões com minerais críticos e se firma como nova fronteira da mineração brasileira / Crédito: Viktor Braga /Divulgação UFC

Os dados revelam o avanço de um setor que ganha importância global diante da transição energética e da demanda por insumos usados em tecnologias limpas, como painéis solares, turbinas eólicas e baterias de íon-lítio. Expansão e novos investimentos O levantamento, elaborado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) com base em dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), mostra que o Nordeste já extrai minerais como níquel, cobre, silício, titânio e vanádio. Além disso, a região possui alto potencial para ampliar a produção de platina, terras raras, tungstênio, grafita, manganês e bauxita, elementos considerados estratégicos pela indústria global. Entre 2019 e 2023, os investimentos em pesquisa mineral na área de atuação do BNB, que abrange os nove estados nordestinos, o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, somaram R$ 1,8 bilhão, o que representa cerca de 40% do total aplicado no país nesse tipo de pesquisa.

O estudo do Etene aponta que o Brasil apresenta superávit expressivo no comércio de produtos da Indústria Extrativa Mineral, principalmente minério de ferro, mas ainda enfrenta déficit em produtos da Indústria de Transformação Mineral, um indicativo de que há espaço para industrialização e inovação tecnológica dentro do país. Semiárido em destaque No Nordeste, o Semiárido aparece como uma das áreas mais promissoras para a expansão da mineração sustentável. Segundo o estudo, a combinação de riqueza geológica, infraestrutura em crescimento e programas de incentivo regional pode transformar a região em um polo estratégico de exploração e beneficiamento mineral. A expectativa é que os novos investimentos impulsionem cadeias produtivas locais, criem empregos qualificados e fortaleçam o papel do Nordeste na economia verde e digital.