Caixa abre contratações do programa Reforma Casa Brasil

A Caixa Econômica Federal começou as contratações do Programa Reforma Casa Brasil / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir desta segunda-feira, dia 3, famílias com renda mensal de até R$ 9,6 mil poderão financiar a reformas de casa ou do apartamento com juros reduzidos. A Caixa Econômica Federal começou as contratações do Programa Reforma Casa Brasil, iniciativa que oferece crédito para reforma e ampliação de moradias em todo o país.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O programa faz parte do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e prevê a destinação de R$ 30 bilhões do Fundo Social para famílias dentro dessa faixa de renda. O acesso e a simulação das condições de financiamento podem ser feitos diretamente pelo site da Caixa. As famílias com renda superior a R$ 9,6 mil por mês terão acesso a outra linha de crédito para a reforma de moradias, com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Como funciona O programa é dividido em duas faixas de renda: Faixa Reforma 1: famílias com renda de até R$ 3,2 mil;

Faixa Reforma 2: famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9,6 mil. As contratações podem ser iniciadas pelo site da Caixa. A finalização ocorre pelo aplicativo Caixa, para quem tem conta no banco, ou em uma agência, no caso de famílias com mais de um integrante com renda ou que não possuam conta.