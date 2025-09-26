Concursos: autorizada convocação de 216 aprovados na ANM

ANM foi autorizada a convocar 216 candidatos aprovados no concurso de 2024 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 216 candidatos aprovados no concurso público da Agência Nacional de Mineração (ANM), realizado em 2024, e de 30 aprovados no certame da Agência Espacial Brasileira. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na ANM, serão incorporados 177 especialistas em recursos minerais, responsáveis pela fiscalização e regulação do setor de mineração. Além de 39 analistas administrativos. Ambos os cargos são de nível superior.

O chamamento depende também de declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados. O concurso foi realizado publicado em 2024 e contou com 220 vagas imediatas. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União de 22 de novembro de 2024. Com a posse dos novos servidores, a agência sairá de 669 servidores para 885.