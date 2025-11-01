Fortaleza ganha destaque na expansão internacional da Latam em 2026

Fortaleza ganha destaque na expansão internacional da Latam em 2026Rota para Lisboa integra plano de crescimento que inclui novos destinos na Europa, África e Oriente Médio
A Latam Airlines vai reforçar sua malha internacional a partir de 2026, e Fortaleza aparece entre os destaques da expansão.
A companhia, que neste ano inaugurou a rota direta Fortaleza–Lisboa, confirmou novos incrementos para América do Norte e Europa e avalia incluir destinos na África e Oriente Médio no próximo ano.
As ampliações representam um crescimento estimado de 6% na oferta de voos do Brasil para o exterior entre agosto de 2025 e agosto de 2026.
No pacote estão mais frequências em rotas como São Paulo–Orlando, Roma, Madri e Barcelona, além da consolidação da operação no Nordeste, com a capital cearense como ponto estratégico.
De acordo com a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, a ampliação acompanha a retomada da demanda internacional e busca oferecer conexões mais eficientes para o público brasileiro.
A executiva destaca que a companhia também estuda a viabilidade de novas rotas que ampliem o alcance da rede global da Latam.
A expansão internacional ocorre em meio à parceria com a Embratur, voltada à promoção de destinos turísticos brasileiros nos mercados conectados pelos novos voos.
O presidente da agência, Marcelo Freixo, afirma que a iniciativa deve fortalecer a presença do Brasil no exterior e impulsionar o turismo internacional para o país.
Desde 2021, a Latam ampliou sua atuação no país de 44 para 59 aeroportos e inaugurou sete novas bases em 2025, incluindo Fernando de Noronha, Ribeirão Preto e Parnaíba.
A empresa lidera os mercados doméstico e internacional, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e projeta crescimento de até 11% na oferta internacional no próximo ano.
