Fortaleza ganha destaque na expansão internacional da Latam em 2026

LATAM reforça malha internacional para América do Norte e Europa em 2026 / Crédito: FCO FONTENELE

A Latam Airlines vai reforçar sua malha internacional a partir de 2026, e Fortaleza aparece entre os destaques da expansão. A companhia, que neste ano inaugurou a rota direta Fortaleza–Lisboa, confirmou novos incrementos para América do Norte e Europa e avalia incluir destinos na África e Oriente Médio no próximo ano.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As ampliações representam um crescimento estimado de 6% na oferta de voos do Brasil para o exterior entre agosto de 2025 e agosto de 2026. No pacote estão mais frequências em rotas como São Paulo–Orlando, Roma, Madri e Barcelona, além da consolidação da operação no Nordeste, com a capital cearense como ponto estratégico.

De acordo com a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, a ampliação acompanha a retomada da demanda internacional e busca oferecer conexões mais eficientes para o público brasileiro.