Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto visa dar maior visibilidade ao Ceará no turismo global

Projeto visa dar maior visibilidade ao Ceará no turismo global

Plano Brasis aponta ao trade turístico do Ceará oportunidades para o crescimento do turismo internacional no estado
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Embratur apresentou nesta sexta-feira, 24, o Plano Brasis Ceará que define as diretrizes para a promoção do Estado no Exterior. A ideia é conectar os atrativos locais às tendências globais do setor e fortalecer a inserção do Ceará nos principais mercados emissores de turistas internacionais.

A iniciativa também visa impulsionar a geração de emprego, renda e negócios no setor, com foco no fortalecimento das estratégias estaduais e na competitividade internacional do Brasil.

Leia mais

O diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, destacou que o cenário atual de crescimento no número de turistas estrangeiros é propício para a adoção de uma estratégia integrada de promoção do Ceará internacionalmente.

“A janela de promoção internacional do nosso país está posta, pois pela primeira vez a gente chegou nos 7 milhões de turistas internacionais. Daí a importância do plano de marketing para a gente poder captar turistas ao estado do Ceará, reconhecendo e mostrando seu potencial de atrativos, que são únicos”, ressaltou Reis.

Ele acrescentou que para a Embratur, “o mais importante é a sinergia entre as ferramentas e a utilização de dados para a tomada de decisões. Com isso, vimos que faltava esse farol do âmbito do Governo Federal para orientar como é que os estados deveriam estar fazendo promoção, quais são os nichos, os países e etc. Assim surgiu o Plano Brasis”.

“É muito importante a gente ter a percepção que essa promoção no exterior fortalece ainda mais o estado. O papel do Sebrae/CE é ajudar com que pequenos negócios ligados ao trade turístico estejam preparados nas regiões para receber esses turistas. O plano auxilia para que a gente possa preparar cada vez mais as empresas e os pequenos negócios para que recebam bem aqueles turistas”, destacou, por sua vez, o assessor da diretoria do Sebrae Ceará, Carlos Viana.

“O Ceará é absolutamente bonito e muito diverso. A gente tem todos os segmentos e, se a gente puder, vamos trabalhar todos os mercados, todos os países apresentados como emissores pelo Plano Brasis“, citou o coordenador da Secretaria de Turismo do estado do Ceará, Thiago Marques.

Já a secretária de Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, “ter esse plano de promoção internacional nos deixa cada vez mais confortáveis para receber quem chegar à nossa cidade. Com certeza esse plano vem para somar”.

O Ceará tem se consolidado como um dos principais portões de entrada de turistas estrangeiros no Nordeste. Até setembro de 2025, o estado já havia recebido quase 80 mil visitantes do exterior. O volume é 28,30% maior que no mesmo período do ano anterior, segundo dados da Polícia Federal e da Embratur.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar