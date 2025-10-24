Projeto visa dar maior visibilidade ao Ceará no turismo global

Ideia é conectar os atrativos turísticos locais às tendências globais do setor / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Embratur apresentou nesta sexta-feira, 24, o Plano Brasis Ceará que define as diretrizes para a promoção do Estado no Exterior. A ideia é conectar os atrativos locais às tendências globais do setor e fortalecer a inserção do Ceará nos principais mercados emissores de turistas internacionais. A iniciativa também visa impulsionar a geração de emprego, renda e negócios no setor, com foco no fortalecimento das estratégias estaduais e na competitividade internacional do Brasil.

Brasil é o 7º país que mais gera postos de trabalho no turismo O diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, destacou que o cenário atual de crescimento no número de turistas estrangeiros é propício para a adoção de uma estratégia integrada de promoção do Ceará internacionalmente. “A janela de promoção internacional do nosso país está posta, pois pela primeira vez a gente chegou nos 7 milhões de turistas internacionais. Daí a importância do plano de marketing para a gente poder captar turistas ao estado do Ceará, reconhecendo e mostrando seu potencial de atrativos, que são únicos”, ressaltou Reis. Ele acrescentou que para a Embratur, “o mais importante é a sinergia entre as ferramentas e a utilização de dados para a tomada de decisões. Com isso, vimos que faltava esse farol do âmbito do Governo Federal para orientar como é que os estados deveriam estar fazendo promoção, quais são os nichos, os países e etc. Assim surgiu o Plano Brasis”.

“É muito importante a gente ter a percepção que essa promoção no exterior fortalece ainda mais o estado. O papel do Sebrae/CE é ajudar com que pequenos negócios ligados ao trade turístico estejam preparados nas regiões para receber esses turistas. O plano auxilia para que a gente possa preparar cada vez mais as empresas e os pequenos negócios para que recebam bem aqueles turistas”, destacou, por sua vez, o assessor da diretoria do Sebrae Ceará, Carlos Viana. “O Ceará é absolutamente bonito e muito diverso. A gente tem todos os segmentos e, se a gente puder, vamos trabalhar todos os mercados, todos os países apresentados como emissores pelo Plano Brasis“, citou o coordenador da Secretaria de Turismo do estado do Ceará, Thiago Marques. Já a secretária de Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, “ter esse plano de promoção internacional nos deixa cada vez mais confortáveis para receber quem chegar à nossa cidade. Com certeza esse plano vem para somar”.