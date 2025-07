Latam amplia Fortaleza-Lisboa para 3 voos semanais até março de 2026

Conforme a companhia, o alto desempenho da rota, com ocupação média de 82%, a manutenção e o aumento da operação Brasil-Europa no Ceará

A Latam Airlines Brasil vai estender sua rota sazonal entre Fortaleza e Lisboa, ampliando a operação de um para três voos semanais. A informação foi dada com exclusividade ao O POVO .

Com a decisão, a rota Fortaleza-Miami, operada pela companhia, será temporariamente suspensa entre 27 de outubro de 2025 e 26 de março de 2026.

Agora, a operação estará disponível até o dia 26 de março de 2026, sempre às segundas, terças e quintas-feiras. Além disso, o voo segue com aeronaves Boeing 787, com capacidade para 30 passageiros na cabine Premium Business, 57 na Economy+ e 213 na Economy.

Atualmente, a Latam é a maior operadora do aeroporto de Fortaleza, com cerca de 200 voos, entre pousos e decolagens, por semana na localidade.

Outro ponto levantado pela companhia, com o aumento da quantidade de voos, é a possibilidade da Latam Cargo ampliar as opções de embarque ao longo da semana para o transporte de cargas perecíveis de Fortaleza para o mercado europeu.

Adicionalmente, possui as rotas Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voos por semana), Fortaleza-Juazeiro do Norte (7 voos por semana) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voos por semana).

Na operação internacional, além de Fortaleza-Lisboa, a companhia tem ainda a rota Fortaleza-Santiago, inaugurada em 2024.

