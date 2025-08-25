Líquidos na bagagem de mão: veja regras da Anac para voos internacionais

Frascos de até 100 ml, embalagem plástica transparente e regras específicas para medicamentos e duty free estão previstas na Resolução nº 515/2019

O regulamento brasileiro acompanha padrões internacionais definidos pela Convenção de Chicago e auditados pela Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci).

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reforçou que as regras para o transporte de líquidos em bagagem de mão em voos internacionais seguem em vigor desde 2019, com a publicação da Resolução nº 515 .

Regras principais



Segundo a resolução, os líquidos devem respeitar os seguintes critérios:

Frascos com capacidade máxima de 100 ml;

Volumes acima de 100 ml não podem ser transportados, mesmo que parcialmente cheios;

Os frascos devem ser colocados em uma embalagem plástica transparente, com capacidade de até 1 litro, que possa ser fechada

Apenas uma embalagem plástica por passageiro é aceita e deve ser apresentada na inspeção de embarque

Embora o uso de sacos do tipo zip lock seja comum, a Anac esclarece que não há obrigatoriedade desse modelo específico, desde que a embalagem seja transparente e possa ser fechada.

Exceções previstas



A norma também prevê situações em que líquidos podem ultrapassar o limite de 100 ml:

Medicamentos líquidos, acompanhados de prescrição médica

Produtos destinados a dietas especiais, como alimentos infantis

Líquidos comprados em lojas duty free dentro do aeroporto ou a bordo, desde que acondicionados em embalagem plástica inviolável, com recibo de compra datado.

Inspeção e responsabilidades



No momento da inspeção, passageiros que não estiverem em conformidade poderão procurar a companhia aérea para despachar os itens, caso o tempo de embarque permita. A regra busca prevenir riscos à aviação civil, impedindo o transporte de armas, explosivos ou substâncias perigosas.