Brasil é o 7º país que mais gera postos de trabalho no turismo

O estudo posiciona o País à frente de grandes potências globais do turismo / Crédito: FCO FONTENELE

O Brasil é o 7º país do mundo onde o turismo mais gera empregos, chegando a 8,21 milhões até o fim de 2025, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTCC), principal entidade do setor, em relatório intitulado “Travel & Tourism Economic Impact 2025: Global Trends”. O estudo posiciona o País à frente de grandes potências globais do turismo. Acima do Brasil apenas China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Filipinas e Tailândia.