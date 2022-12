Azul anuncia novas rotas e inclui Goiânia-Fortaleza

Voos começam a partir de sábado 17, partindo da capital de Goiás. Outros destinos definidos ligarão a cidade do Centro-Oeste também a Natal, João Pessoa e Maceió

A Azul anunciou quatro novas rotas ligando Goiânia (GO) a quatro capitais nordestinos, incluindo Fortaleza (CE). As operações começam neste sábado, 17.

Além da capital cearense, serão ligadas ao Aeroporto Internacional de Goiás, pela companhia, as cidades de Natal (RN), João Pessoa (PB) e Maceió (AL). Para Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha na Azul, as novas rotas vão gerar mais oportunidades de negócios e turismo e, “também irão facilitar os trajetos dos clientes locais em Goiânia e região”.

“A nossa aposta é que será um verão de viagens domésticas. Nesse contexto, Goiânia amplia sua relevância nacional se tornando uma porta de entrada para o Nordeste com as notas rotas da Azul”, afirmou Rodrigo Cortes, gerente executivo da CCR Aeroportos que opera o complexo aeroportuário goiano, durante a solenidade oficial de inauguração dos novos voos. A Azul já liga Goiânia a Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Cuiabá (MS), Florianópolis, Porto Seguro (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES).

Segundo a companhia, as novas rotas terão operação mista com aeronaves Airbus A320neo, para até 174 Clientes, e Embraer E2, com 136 assentos, que oferecem TV ao vivo e wi-fi gratuito. “As passagens dos novos destinos já estão à venda em todos os canais oficiais da companhia e nas agências de viagens parceiras”, complemente a Azul em nota à imprensa.



