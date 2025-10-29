Inscrições abertas para rodadas de negócio do Conexão & Capital 2025

Conexões & Capital, maior evento de conexões de inovação aberta do Ceará, ocorre dentro da programação da Feira do Conhecimento / Crédito: Thiago gaspar/Casa Civil-Ce

O Conexão & Capital, considerado o maior evento de inovação aberta do Ceará, está com inscrições abertas. O encontro que ocorre dentro da Feira do Conhecimento 2025, de 6 a 8 de novembro, no Centro de Eventos, vai conectar grandes corporações, startups e gestores de fundos de investimento para gerar novas oportunidades de negócios. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 31 de outubro, no site do evento. A programação é organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A proposta é ao longo de três dias estruturar encontros diretos entre empreendedores, investidores e corporações, de forma a facilitar oportunidades de parceria e testes de novos produtos.

Rodadas com curadoria prévia

As rodadas de negócio seguem o formato de reuniões rápidas, conhecidas como speed dating, com duração de 30 minutos. A agenda é montada a partir de um processo de curadoria que cruza o perfil das startups e os interesses das empresas participantes.

“Mapeamos as teses de interesse das empresas âncora e o estágio ou vertical das startups para gerar agendas personalizadas”, explica Humberto Lima, CEO do Ninna Hub.



“Nosso papel é garantir alinhamento entre investidores e startups locais, selecionando soluções inovadoras com potencial de impacto regional”, afirma Bruna Félix, coordenadora de Novos Negócios do Atlântico.

De acordo com Bruna, há maior demanda por soluções voltadas à transformação digital, automação industrial, inteligência artificial e segurança da informação. Tecnologias ligadas à sustentabilidade e eficiência energética também estão entre as mais procuradas, acompanhando o avanço da agenda ESG nas corporações.

Impacto no ecossistema local

A iniciativa é vista pelos organizadores como uma forma de fortalecer a rede de inovação do Estado e ampliar o acesso de startups locais à capital e ao mercado.

