Instituto Atlântico anuncia parceria com a Fundação Wadhwani

Instituto Atlântico anuncia parceria com a Fundação WadhwaniParceria oferece, sem custos, treinamentos em soft skills aos estudantes da Escola Avanti Atlântico.
O Instituto Atlântico e a Fundação Wadhwani anunciam parceria, que irá proporcionar, de forma gratuita, diversos treinamentos em soft skills, também conhecidas por habilidades comportamentais, para os alunos dos cursos da Escola Avanti Atlântico, do Capacita Brasil e do Conecta Avanti (comunidade de alunos).
O acordo vai permitir aos participantes o curso “Competências da Empregabilidade”, que traz uma formação completa em soft skills, para facilitar a entrada no mercado de trabalho. O curso tem duração de 12 semanas, com aulas ao vivo, de forma online. Durante as aulas, haverá encontros com especialistas de mercado, acesso a recursos de inteligência artificial, mentorias ao final do curso e certificado de conclusão com validade internacional. O início das aulas será no dia 2 de setembro, com término em 21 de novembro.
“Esta é apenas a primeira iniciativa da parceria, que poderá gerar novos frutos e colaborações ao longo do tempo. Para o Instituto Atlântico, é uma honra compartilhar aprendizados com uma entidade com tamanha solidez, como a Fundação Wadhwani, que tem os mesmos objetivos da Escola Avanti, de contribuir para a qualificação profissional de jovens e profissionais já formados”, observa Carlos Pompeu, Gerente Executivo de Operações de Serviços Educacionais do Instituto Atlântico.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente