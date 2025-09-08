Instituto Atlântico anuncia parceria com a Fundação Wadhwani

O Instituto Atlântico e a Fundação Wadhwani anunciam parceria, que irá proporcionar, de forma gratuita, diversos treinamentos em soft skills, também conhecidas por habilidades comportamentais, para os alunos dos cursos da Escola Avanti Atlântico, do Capacita Brasil e do Conecta Avanti (comunidade de alunos).

O acordo vai permitir aos participantes o curso “Competências da Empregabilidade”, que traz uma formação completa em soft skills, para facilitar a entrada no mercado de trabalho. O curso tem duração de 12 semanas, com aulas ao vivo, de forma online. Durante as aulas, haverá encontros com especialistas de mercado, acesso a recursos de inteligência artificial, mentorias ao final do curso e certificado de conclusão com validade internacional. O início das aulas será no dia 2 de setembro, com término em 21 de novembro.