Governo promove Festival Ceará Sem Fome com show de Solange Almeida no Centro de Eventos

Governo promove Festival Ceará Sem Fome com show de Solange Almeida no Centro de EventosPrograma promoverá, em outubro, um festival no Centro de Eventos e uma corrida na Barra do Ceará, em Fortaleza
O Programa Ceará Sem Fome, do Governo do Ceará, realiza em outubro eventos voltados à promoção de ações de alimentação saudável. A programação começa no dia 15, com o Festival Ceará Sem Fome, realizado no Centro de Eventos.
A programação inicia às 8 horas e inclui atividades de autocuidado, como massagem, corte de cabelo, cuidados de beleza e atendimento em saúde, além de um show da cantora Solange Almeida, considerada “madrinha do programa Ceará Sem Fome”.
No mesmo dia, será lançado um livro e um curta-metragem contando a história do programa e das ações realizadas pelas Agentes Populares de Segurança Alimentar, que atuam voluntariamente no programa.
Já no dia 18, sábado, será realizada a 1ª Corrida “Juntos por um Ceará Sem Fome”.
A concentração será na Vila do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza, a partir das 5h30min. Segundo o Governo do Estado, a ideia é incentivar a população a participar de forma ativa das ações de segurança alimentar.
As atividades ocorrem em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro. As ações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 19, durante a 4ª Reunião Extraordinária do Comitê Intersetorial de Governança do Programa Ceará Sem Fome, na Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
O encontro contou com a participação da primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial do Programa Ceará Sem Fome, Lia Freitas. Segundo ela, os eventos buscam celebrar a trajetória do programa, reforçar a importância de políticas públicas de alimentação saudável e valorizar os voluntários.
“São 1.300 espaços e cozinhas do Programa Ceará Sem Fome espalhados pelo estado. Este ano, elas [Agentes Populares de Segurança Alimentar] pediram um momento de autocuidado”, disse.
Erradicação da extrema pobreza no Ceará
Segundo o Governo do Estado, o Ceará investe mensalmente R$ 22 milhões por mês nas cozinhas solidárias na distribuição de quentinhas, mais R$ 14 milhões por mês no Cartão Ceará Sem Fome e outros R$ 14 milhões no Cartão Mais Infância, além do Vale Gás. Segundo Lia Freitas, esse conjunto de ações já permitiu que mais de 600 mil pessoas saíssem da extrema pobreza e da pobreza no Ceará.
“Se porventura o Estado deixar de assistir essas famílias, complementando a ação do governo federal e dos municípios, muitas delas voltariam às condições anteriores”, afirmou.
Ela destacou ainda que, além das medidas emergenciais, é preciso investir em políticas estruturantes, como educação, saúde, assistência e inserção no mercado de trabalho. Para isso, o programa já conta com 200 pactuantes, entre organismos internacionais, órgãos federais e empresas privadas, que oferecem capacitação e oportunidades de emprego para pessoas em situação de insegurança alimentar grave.