Centro de Eventos baterá recorde da década em 2024, segundo Setur

O Centro de Eventos do Ceará (CEC) deve registrar o maior número de eventos sediados da década em 2024, conforme divulgado no balanço parcial do equipamento pela Secretaria do Turismo (Setur). O crescimento estimado para este ano é de 7% no número de eventos realizados, totalizando 130 ante os 122 do ano passado. Assim, superará o melhor resultado alcançado até então, quando registrou 125 em 2015.

Quanto ao público nos pavilhões, o órgão estima que até o fim do ano o número total de visitantes chegue a 672,9 mil pessoas. O valor representa uma alta de 25% em comparação com o ano anterior.

Capacitação Outro ponto é que o Ceará capacitou cerca de 7,5 mil profissionais, entre agentes de viagens e operadores turísticos, para promover o estado como destino turístico em 2024 No total, foram realizados 53 roadshows, sendo mais da metade deles internacionais. Ao todo, 13 países foram contemplados. Os principais destinos foram os Estados Unidos, Espanha, Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Itália, Chile, Paraguai e Argentina. Durante as capacitações, os profissionais do setor foram atualizados sobre as principais novidades do destino, com foco na oferta de atrativos turísticos, equipamentos e na expansão da malha aérea, o que facilita o acesso de turistas ao Estado.

“Esse relacionamento com os profissionais que atuam diretamente na comercialização do destino é de extrema importância. Eles são nossos parceiros na busca pelo objetivo maior, que é atrair mais turistas para o Ceará, pois com isso teremos mais emprego e renda sendo geradas”, destacou a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque. Para 2025, a meta do órgão é expandir ainda mais a capacitação de profissionais, atingindo a marca de 10 mil agentes e operadores. Isto inclui, além de roadshows voltados para o turismo de lazer, eventos focados em outros segmentos, como o turismo religioso, de esportes e de negócios. Impacto internacional O ano de 2024 foi marcado pela realização de grandes eventos internacionais no CEC. Por exemplo, as reuniões técnicas e ministeriais do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais. Representantes de diversos países se reuniram para discutir temas relevantes no cotidiano.

Em outubro, o CEC sediou o Encontro Global de Educação (GEM) de 2024, convocado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), sendo o primeiro realizado no hemisfério Sul. Durante os dois dias de programação, os participantes protagonizaram um diálogo multilateral, intersetorial e multissetorial, reconhecendo a educação como um equalizador social e uma força motriz do desenvolvimento sustentável. Já em novembro, o CEC foi sede da World Summit on Energy Transition (WSoET), a Cúpula Mundial sobre Transição Energética.