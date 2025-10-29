Polo Automotivo: Ceará negocia com chinesa SAIC Motor

Comitiva do Governo do Ceará é recebida por diretores da SAIC Motor, em Xangai, na China / Crédito: Ascom/Adece/Divulgação

O Governo do Ceará quer atrair umas das quatro maiores fabricantes de automóveis da China para o Polo Automotivo de Horizonte (Região Metropolitana). Negociações estão em andamento e emissários cearenses participaram de reunião com diretores da SAIC Motor, em Xangai, nessa terça-feira, 28. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Esse é o terceiro encontro entre as partes. O diálogo foi iniciado em setembro de 2024 e uma segunda visita foi realizada em abril deste ano.

Foram à sede da SAIC Motor o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, e o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino. Eles foram recebidos pelos diretores da SAIC, Tianxin Fan e Yijun Shen. Danilo destaca o otimismo do Ceará com as negociações. “Designados pelo governador Elmano de Freitas, nos aprofundamos na questão do Polo Automotivo do Ceará, bem como o nosso Porto do Pecém. Estamos muito otimistas de que o governador possa dar novas e excelentes notícias para o estado em breve”, afirma. LEIA TAMBÉM | Ceará acerta ao trazer primeiro a GM para o Polo de Horizonte

Vale lembrar que o Polo Automotivo do Ceará já conta com uma empresa confirmada, a General Motors (GM), que deve realizar a montagem de um veículo elétrico da Chevrolet, uma das marcas do grupo.

A planta conta com investimento inicial de R$ 400 milhões. Segundo o Governo do Ceará cerca de 9 mil empregos devem ser gerados no polo quando ele estiver em pleno funcionamento. ￼FRENTE do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet que será produzido no Ceará Crédito: Rudh Bouchebel/Chevrolet Outro membro da comitiva cearense, Max Quintino destaca o fator logístico como diferencial para atrair a GM e outras empresas ao polo. Na China, observa com positividade o diálogo.