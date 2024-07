Instituto Atlântico e NINNA Hub realizam Innovation Horizon Journey

O Instituto Atlântico e o NINNA Hub realizam o Innovation Horizon Journey - evento com foco em inovação, de forma híbrida, nos dias 30 de julho, 06 e 20 de agosto de 2024. Os dois primeiros dias acontecerão em sessões online e o encontro presencial será realizado no dia 20, às 13h, na sede do NINNA Hub, com transmissão ao vivo.



Voltado para executivos, gestores, profissionais de inovação e empreendedores, o Innovation Horizon Journey é dividido em quatro trilhas de conteúdo, projetadas para fornecer informações práticas e aplicáveis em cada horizonte de inovação:

Trilha Inovação e Estratégia: alinhamento da inovação com a estratégia empresarial para maximizar resultados;

Trilha Metodologias e Tendências: exploração das metodologias mais recentes e tendências que moldam o futuro dos negócios;