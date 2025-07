Economia prateada: evento do Sebrae reúne empreendedores 50+ e valoriza a inclusão produtiva

FORTALEZA-CE, BRASIL,31.07.2025: Sebrae realiza Fábrica de Negócios, a 2ª edição do Visão 50+. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

Há cerca de um ano, duas amigas resolveram se juntar para participar de feiras de empreendedorismo e vender seus produtos feitos com a técnica Amigurumi Em japonês (編みぐるみ), significa "bicho de pelúcia tricotado ou de crochê". A palavra é uma combinação de "ami" (編み), que significa tricô ou malha, e "nuigurumi" (縫い包み), que se refere a bonecas de pelúcia. Essa técnica japonesa consiste em criar pequenos bonecos, geralmente animais, através do tricô ou crochê. — um estilo específico de crochê voltado à criação de bonecos e figuras tridimensionais. A dupla formada por Cássia Sena, 54, e Enizan Silva, 51, faz parte do grupo de empreendedores acima dos 50 anos que participam, nesta quinta-feira, 31, de capacitações promovidas pelo Sebrae Ceará.

A paixão pela técnica surgiu ainda na pandemia, quando os filhos começaram a pedir bonequinhos para Cássia, que já produzia tapetes, toalhas e cortinas.

“Fiz um dinossauro horroroso, o primeiro. Minha filha andava com ele até hoje na bolsa, mas perdeu. Aí comecei a tomar gosto pelos amigurumis, sabe? Fazer os personagens, encantar. Porque você olha e se encanta. Então não tem como. A gente que faz, se encanta. Fica tudo tortinho, mas a gente ama”, conta, entre risos. Histórias como a de Cássia e Enizan ilustram o que os dados já indicam: o empreendedorismo entre pessoas com mais de 50 anos é uma realidade no Brasil — e tende a crescer nos próximos anos. É o que afirma o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, ao destacar a importância de iniciativas voltadas à chamada “economia prateada”. FORTALEZA-CE, BRASIL,31.07.2025: Joaquim Cartaxo, superintendente do Sebrae. Sebrae realiza Fábrica de Negócios, a 2ª edição do Visão 50+. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA