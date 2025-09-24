Um quinto da geração eólica e solar foi cortada no País

Empresários querem melhoria do sistema de transmissão nacional para acabar com cortes de energia / Crédito: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR

Quase um quinto da geração de energia eólica e solar fotovoltaica brasileira foi perdido por cortes na rede em 2025. Os chamados "curtailments" acarretam prejuízo acumulado de R$ 3,2 bilhões ao setor desde 2022. Levantamento com base em dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) foi realizado pela consultoria Volt Robotics.

O executivo afirma que colocou-se um peso de culpa sobre as usinas eólicas e solares, mas que a expansão do setor ocorreu com anuência legal de entrada no sistema interligado. O que faltaria, avalia, é uma modernização do sistema de transmissão. "Aquilo que o investidor tem medo é quando ele não consegue quantificar o risco e hoje vivemos isso. Não temos resposta a dar para os investidores, não sabemos se esse problema vai aumentar ou diminuir, como o governo irá atuar e como os bancos vão atuar em relação às execuções das dívidas", aponta. O diretor da Qair Brasil enfatiza que as empresas do setor de energias renováveis não aguentam mais tanto tempo tendo prejuízo. "Cada vez que a gente trabalha tecnicamente para dar a solução, mas politicamente a coisa não anda".

Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, no Proenergia Summit 2025, realizado no Centro de Eventos do Ceará Crédito: João Filho Tavares Quem corrobora com o posicionamento de necessidade de investimento na infraestrutura de transmissão é o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, que junto de Gustavo, participou do Proenergia Summit 2025, organizado pelo Sindicato das Indústrias de Energia do Estado do Ceará (Sindienergia). Ricardo enfatiza que o País precisa modernizar urgentemente a forma como opera sua transmissão. Na sua avaliação, hubs de baterias e a inversão do foco do repasse de energia no sistema devem ser o novo foco, já que grandes consumidores devem se instalar no Nordeste nos próximos anos.