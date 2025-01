Crediamigo atinge marca de R$ 12 bilhões em 2024

Montante representa crescimento de 13% sobre o ano anterior e ainda a inclusão de 370 mil novos clientes para o Banco do Nordeste

Os desembolsos do Crediamigo, o programa de microcrédito urbano orientado do Banco do Nordeste (BNB), somaram R$ 12 bilhões em 2024, segundo informou a instituição nesta segunda-feira, 6.

A marca representa ainda a expansão de 13% sobre os empréstimos realizados no ano anterior. Outras marcas também foram superadas, de acordo com o BNB: o número de operações passou de 3,5 milhões para 3,8 milhões. Ao todo, foram quase 330 mil contratações a mais, equivalentes a 9,2% de aumento.