Haddad me deu carta branca no BNB, diz Paulo Câmara

Novo presidente do Banco do Nordeste diz que ministro da Fazenda pediu para tocar projetos regionais e Lula reforço no empoderamento da Região

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, disse que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) deu "carta branca" para ele conduzir as ações necessárias para o bom desempenho da instituição. O encontro dos dois aconteceu há um pouco mais de 30 dias, quando Câmara foi convidado para o cargo que ocupa há um mês.

"Eu achei ótima (a conversa com Haddad) porque ele me deu carta branca. Disse: 'vá tocando aí os projetos'", contou o presidente em visita à sede do O POVO.

A fala do ministro da Fazenda, segundo Câmara, vai ao encontro dos planos do presidente Luiz Inácio da Silva (PT) para a Região. De acordo com ele, o chefe do executivo nacional "pediu empoderamento das ações do Nordeste".

"O orçamento federal está muito engessado, muito. Ele (Lula) sabe que, para as coisas andarem minimamente mais rápido, vai precisar das instituições do Nordeste. Então, você consegue fazer as coisas", comentou.

Diretorias e estados do Nordeste

Ex-governador de Pernambuco até o ano passado, Câmara disse ter habilidade para administrar os interesses que permeiam o Banco do Nordeste, internamente, e também externamente, com o interesse dos estados na instituição.

"O Banco é muito grande. Como toda instituição grande, tem política. Então, tem grupos. O fato de eu ser de fora ajuda. Eu gosto de conversar com todo mundo e estou conversando para dizer: vamos dar as mãos aqui e vamos nos ajudar", afirmou.

De acordo com ele, as seis diretorias devem ser indicadas pelos estados do Nordeste em concordância com o governo federal na tentativa de promover um equilíbrio de forças e interesses.

Veto do PSB

Sobre a saída dele do PSB no começo do ano, Paulo Câmara contou que foi um pedido do presidente Lula, que havia indicado três nomes do partido para ministérios. Ele disse ter acatado após ter passado por insatisfações no partido.

"A partir do momento que você vai negociar espaço e não cita seu nome... Não vou dizer que é um veto, não vou dizer que houve... E isso chateia porque eu fiz serviços prestados razoáveis para o partido", afirmou.

Governador de Pernambuco, ele ressaltou ter ajudado na eleição a maior bancada de um estado para o PSB na Câmara Federal, com cinco deputados - do total de 25 de Pernambuco.



