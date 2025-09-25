Ceará abre crédito de R$ 924,26 mil para concursos, com Sefaz

Sede da Secretaria da Fazenda do Ceará, que deve realizar novo concurso público até 2026 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Governo do Ceará abriu crédito suplementar de R$ 924,26 mil destinado à realização de concursos públicos e reforço de dotações em diferentes órgãos estaduais. Entre os certames contemplados está o da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), considerado um dos mais aguardados pelo impacto na arrecadação estadual e pela necessidade de reposição de quadros.



Entre os concursos aguardados, o da Secretaria da Fazenda é o que gera maior expectativa. A carreira de auditoria fiscal é considerada uma das mais relevantes para o funcionamento da máquina pública, pois tem relação direta com a arrecadação de tributos, fiscalização de contribuintes e implementação de políticas tributárias.

Em entrevista anterior concedida à rádio O POVO CBN, o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, destacou que ainda não há definição de prazos ou de quantidade de vagas, mas confirmou que o tema está em análise.

“A gente não descarta, a gente tem analisado alguns dados para ver a necessidade, devido à própria reforma tributária, mas até agora a gente não tem definição de prazo, de quantas vagas seriam. A gente está estudando essa possibilidade e eu preciso, claro, da autorização do governador do Estado para fazer esse concurso”, afirmou.

