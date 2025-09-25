Ceará abre crédito de R$ 924,26 mil para concursos, com Sefaz

Ceará abre crédito suplementar de R$ 924,26 mil para concursos, incluindo SefazGoverno do Ceará abre crédito suplementar de R$ 924,26 mil para concursos, incluindo o esperado certame da Sefaz previsto para 2026
O Governo do Ceará abriu crédito suplementar de R$ 924,26 mil destinado à realização de concursos públicos e reforço de dotações em diferentes órgãos estaduais.
Entre os certames contemplados está o da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), considerado um dos mais aguardados pelo impacto na arrecadação estadual e pela necessidade de reposição de quadros.
Expectativa pelo concurso da Sefaz
Entre os concursos aguardados, o da Secretaria da Fazenda é o que gera maior expectativa. A carreira de auditoria fiscal é considerada uma das mais relevantes para o funcionamento da máquina pública, pois tem relação direta com a arrecadação de tributos, fiscalização de contribuintes e implementação de políticas tributárias.
Em entrevista anterior concedida à rádio O POVO CBN, o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, destacou que ainda não há definição de prazos ou de quantidade de vagas, mas confirmou que o tema está em análise.
“A gente não descarta, a gente tem analisado alguns dados para ver a necessidade, devido à própria reforma tributária, mas até agora a gente não tem definição de prazo, de quantas vagas seriam. A gente está estudando essa possibilidade e eu preciso, claro, da autorização do governador do Estado para fazer esse concurso”, afirmou.
Último concurso e previsão de novo edital
O último concurso da Sefaz-CE ocorreu em 2021, sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
Foram ofertadas 94 vagas, distribuídas entre os cargos de auditor fiscal, auditor fiscal contábil-financeiro, auditor fiscal jurídico e auditor fiscal de Tecnologia da Informação. As provas foram realizadas em 15 de agosto de 2021, e a validade da seleção, prorrogada uma vez, expirou no início de 2024.
Desde então, cresce a expectativa de um novo certame. Fontes ligadas ao setor público indicam que a previsão é de lançamento de edital apenas em 2026, aumentando a importância da abertura do crédito suplementar feita agora, uma vez que sinaliza movimento concreto para dar início às etapas preparatórias.
Contexto nacional: criação de novos cargos de auditor
Enquanto o Ceará se prepara para concursos fiscais em âmbito estadual, no plano federal tramita a Emenda ao Projeto de Lei nº 1.466/2025, que prevê a criação de 2.000 cargos de auditor-fiscal do Trabalho.
A proposta busca fortalecer a estrutura da Inspeção do Trabalho no Brasil, garantindo maior capacidade de fiscalização em áreas sensíveis.
Segundo o texto, a carreira de auditor exerce papel fundamental não apenas na arrecadação e na gestão de políticas trabalhistas, mas também na proteção de direitos, no combate ao trabalho infantil e ao trabalho análogo ao de escravo, além da fiscalização do cumprimento das normas de saúde e segurança.
Essa movimentação nacional reforça a percepção de que os concursos fiscais e de auditoria são estratégicos em um momento de transformações estruturais no sistema tributário e trabalhista brasileiro.
O que está em jogo
A abertura de crédito suplementar de R$ 924,26 mil não significa a publicação imediata dos editais, mas garante a disponibilidade de recursos para o Estado avançar na preparação dos certames.
No caso da Sefaz, além da autorização do governador, ainda são necessárias etapas como definição do número de vagas, análise de impacto orçamentário e escolha da banca organizadora.
Na prática, o anúncio reforça que os concursos voltam a ganhar prioridade na agenda do Estado, alinhando-se a uma demanda nacional por fortalecimento da administração pública e por valorização das carreiras de fiscalização.
Para os candidatos que aguardam oportunidades na área fiscal, o movimento representa um sinal claro de que os preparativos já estão em curso.
