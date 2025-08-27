BNB projeta injeção de R$ 11 bilhões na economia do Ceará em 2025

Projeção foi revelada por Eliane Brasil, superintendente do BNB no Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) projeta injetar na economia cearense R$ 11 bilhões em 2025 a partir de desembolsos para financiamentos, segundo afirmou ao O POVO a superintendente do BNB no Estado, Eliane Brasil. O cálculo considera todas as fontes e modalidades de aplicação de recursos disponíveis na instituição. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Desse valor, segundo ela, a meta para o Ceará, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), um dos meios de financiamento, que deve ser alcançada até novembro, é de R$ 6 bilhões. O montante representa mais de 12,7% do total que será aplicado, pelo FNE, no Nordeste, de R$ 47 bilhões.

“O recurso aplicado ainda é insuficiente para todo o dinamismo da economia cearense. Existem investimentos chegando no Estado que vão demandar muito mais. Então, trazer esse mercado de capitais é essencial. Por isso, o banco tomou a iniciativa desse seminário”, afirmou a superintendente. Sobre esse cenário, o presidente da Apimec, Ricardo Tadeu Martins, inclusive, que ele pode ser mais flexível e simples para as empresas frente ao crédito dos bancos tradicionais. Visão também compartilhada por Eliane, que relatou que em empréstimos de instituições financeiras, normalmente, há diversos processos, como a avaliação do empreendimento, a análise de viabilidade econômico-financeira, além da necessidade, muitas vezes, de garantia.

“Quando você trabalha com mercado de capitais, entretanto, você muda completamente essa visão. Então, a visão é mais do negócio, é mais como “um sócio”, alguém que venha investir com você. Diferente de uma relação cliente-banco, que é de retorno do capital imediato”. Dessa forma, ela entende que há uma menor exigência quando se fala de documentações e mais no sentido de governança e de equilíbrio financeiro, pela necessidade do investidor de “ter segurança de aplicar no seu negócio”. Uma das metas do seminário foi incentivar o acesso das pequenas empresas ao mercado de capitais Outro ponto discutido no seminário foram formas de ampliar o acesso das pequenas e micro empresas ao mercado de capitais. Durante o evento, foram apresentados produtos e instrumentos desse sistema financeiro disponíveis para empresas, além de caminhos práticos para acesso a essas ferramentas.