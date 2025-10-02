Copart abre seu maior pátio de leilões de veículos do Nordeste, no Eusébio

Copart inaugura maior pátio de leilões de veículos do Nordeste no Eusébio / Crédito: FCO FONTENELE

A multinacional americana Copart, focada em leilões de veículos, inaugura nesta quinta-feira, 2 de outubro, sua maior unidade no Nordeste. Localizado no município do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, o novo pátio terá 120 mil metros quadrados (m²) de área e capacidade para armazenar mais de 54 mil veículos.



A unidade substituirá parte das operações atuais em Fortaleza, reunindo os serviços em uma estrutura centralizada. Hoje, a empresa mantém três pátios na Região, mas que juntos não alcançam um terço da capacidade do novo empreendimento.

Mercado de leilões em alta

O movimento de expansão acompanha o desempenho do setor no Ceará e no Nordeste. Segundo Avelar, as vendas da Copart na Região cresceram 27% em 2024, e a expectativa é de uma alta ainda mais expressiva em 2025, puxada pela queda projetada dos juros e pelo aumento do acesso ao crédito.

