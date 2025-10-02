Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copart abre seu maior pátio de leilões de veículos do Nordeste, no Eusébio

Copart abre seu maior pátio de leilões de veículos do Nordeste, no Eusébio

Multinacional inaugura unidade de 120 mil m² no Eusébio, maior do Nordeste, com presença de CEOs global e Brasil
Atualizado às Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A multinacional americana Copart, focada em leilões de veículos, inaugura nesta quinta-feira, 2 de outubro, sua maior unidade no Nordeste.

Localizado no município do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, o novo pátio terá 120 mil metros quadrados (m²) de área e capacidade para armazenar mais de 54 mil veículos.

A companhia está em processo de expansão no Brasil, onde atua há mais de 12 anos. O evento de inauguração conta com a presença do CEO global da Copart, Jeff Liaw, e do CEO da Copart Brasil, Adriel Avelar.

Leia mais

Expansão da Copart por meio do Nordeste

Em entrevista ao programa Guia Econômico, na rádio O POVO CBN, Adriel Avelar, presidente da Copart Brasil, destacou que a nova estrutura foi planejada para consolidar e ampliar as operações da empresa no Ceará, oferecendo serviços mais modernos e de maior alcance.

“Esse será o pátio mais moderno da companhia na região. Estamos trazendo showroom, leilões presenciais e online, além de toda a estrutura para quem quiser vender ou comprar veículos conosco”, afirmou.

A unidade substituirá parte das operações atuais em Fortaleza, reunindo os serviços em uma estrutura centralizada.

Hoje, a empresa mantém três pátios na Região, mas que juntos não alcançam um terço da capacidade do novo empreendimento.

Mercado de leilões em alta

O movimento de expansão acompanha o desempenho do setor no Ceará e no Nordeste. Segundo Avelar, as vendas da Copart na Região cresceram 27% em 2024, e a expectativa é de uma alta ainda mais expressiva em 2025, puxada pela queda projetada dos juros e pelo aumento do acesso ao crédito.

“O consumidor consegue comprar um veículo com descontos que variam de 30% a 40%, dependendo da condição do automóvel. Isso torna nosso canal ainda mais atrativo em um cenário de crédito caro”, explicou.

Leia mais

Perfil do consumidor do Nordeste

Outro fator que sustenta o investimento é o perfil do mercado local. No Nordeste, a procura é maior por veículos de menor cilindrada e de baixo consumo de combustível, além das motocicletas, que lideram a demanda.

“As motos são a estrela da região. Oferecem mobilidade a um custo muito menor e movimentam tanto a indústria quanto o mercado de usados, no qual atuamos fortemente”, ressaltou.

Impacto econômico do mercado de leilões

O novo pátio também deve impulsionar a geração de empregos e a chamada economia circular. Veículos em fim de vida útil poderão ser destinados a centros de desmontagem, com reaproveitamento e reciclagem de peças, fortalecendo a cadeia automotiva no Ceará.

“A indústria automobilística é uma cadeia extensa, que vai da montadora ao mercado de peças usadas. A Copart faz parte desse ciclo, criando oportunidades e movimentando a economia regional”, completou o executivo.

AO VIVO | CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2026 | O POVO da Tarde 1º/10

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar