Produtores de Café no Maciço de Baturité fazem capacitação

Treinamento foi realizado durante dois dias no Sitio São Roque, produtor de café em Munlungu / Crédito: FCO FONTENELE

Produtores de café do Maciço de Baturité (118,85 km de Fortaleza), no Ceará, realizaram curso de capacitação para desenvolver o mercado da região. Com aulas práticas, a formação abrange toda a cadeia produtiva, do plantio ao consumo, focando na realidade local. O treinamento contou com a parceria do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adagri), Prefeitura de Mulungu e Associação dos Cafeicultores Ecológicos da Serra de Baturité (Ecoarcafé).

Durante os dias 29 e 30 de setembro, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), promoveu o momento, no Centro Cultural de Mulungu. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Rodrigo Vieira, engenheiro agrônomo e pequeno produtor em Mulungu, enxerga o curso como uma oportunidade para resgatar a cafeicultura, que ele considera a “raiz dessa região”. O engenheiro demonstrou otimismo, ressaltando o grande potencial do Maciço de Baturité devido às condições climáticas favoráveis. “Através desse curso a gente pode realmente desenvolver esse potencial e atingir outros patamares aí no caso,” concluiu o produtor.

Ramon Farias, um dos instrutores, ressaltou o diferencial do café cearense, especialmente o café arábica produzido em regiões de altitude. Ele também mencionou que um processo de revitalização dessas áreas foi iniciado, trazendo uma agregação de valor, desde a qualidade do produto até a qualidade do café produzido na Serra, estimulando também o turismo de experiência que essas regiões proporcionam. A presidente da Ecoarcafé, Mônika Farias, enfatizou a importância da sustentabilidade para a cultura local, que já existe há 200 anos na região.