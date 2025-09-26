Ceará cresce 6,7% e turismo no Brasil soma R$ 127,7 bi até julho

Ceará cresce 6,7% e turismo nacional fatura R$ 127,7 bilhões até julho, melhor resultado desde 2012 / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará registrou crescimento de 6,7% no faturamento do turismo em julho, em comparação com igual mês do ano passado, segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a Setfor, o desempenho é reflexo de investimentos em infraestrutura urbana e turística, ampliação da malha aérea, diversificação da oferta cultural e de lazer, além de ações de promoção em mercados estratégicos. A expectativa é que os próximos grandes eventos e a chegada da alta estação fortaleçam ainda mais o movimento, com impacto direto na geração de emprego e renda, conforme a pasta. Uma das principais apostas é o Réveillon 2025/2026, que terá dois dias de festa e perfil descentralizado, conforme divulgado pela Prefeitura nesta semana.

Nem todas as unidades da federação, no entanto, registraram alta. Em julho, houve retração em Minas Gerais (-7,3%), Santa Catarina (-6%) e Tocantins (-5,7%). Cenário nacional

No acumulado de janeiro a julho, o turismo brasileiro movimentou R$ 127,7 bilhões, uma alta de 6,5% frente ao mesmo período de 2024. O resultado é o maior para o período desde 2012. Apenas em julho, mês de férias escolares, o setor faturou R$ 19,7 bilhões, crescimento de 4,3% em relação ao ano anterior, também o melhor desempenho em 13 anos.

