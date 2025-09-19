Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eusébio assina pacto com Aveiro para serem cidades-irmãs

Eusébio assina pacto com Aveiro para serem cidades-irmãs em gestão e inovação

Acordo de geminação permite trocas de experiências entre gestões municipais. Portugueses estão interessados no modelo de cidade inteligente cearense. Três outros municípios já possuem tal acordo
Tipo Notícia

Os municípios do Eusébio, a 21,95 km distante de Fortaleza, e Aveiro, em Portugal, assinaram um termo de cooperação internacional. A iniciativa visa implementar um processo de geminação, com foco em trocas de experiências entre as gestões.

A iniciativa foi fomentada a partir da ação da Câmara Brasil-Portugal do Ceará (CBP-CE). A principal intenção dos portugueses é trocar conhecimentos na seara tecnológica, pois reconhecem a cidade cearense como um polo de ciência e tecnologia.

Essa é o quarto município cearense que fechou acordo de cooperação nestes moldes, de geminação. A primeira iniciativa foi assinada entre Limoeiro do Norte (a 198 km de Fortaleza) e Espinho, em Portugal, entre 2022 e 2023. O documento assinado entre as partes previa intercâmbios culturais, sociais e econômico.

A segunda iniciativa foi assinada em 2023, entre Tauá (a 343 km de Fortaleza) e Moura, em Portugal. Aqui, o foco diz respeito a soluções econômicas e agrícolas.

Há ainda dois acordos de geminação envolvendo o município de Fortaleza. Em 2023, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) autorizou o intercâmbio em níveis cultural, educação, turismo, desenvolvimento tecnológico e planejamento urbano sustentável da capital cearense com o município de Sines, em Portugal.

Neste ano, Fortaleza sancionou o processo de geminação com outro município português, de Lisboa.

Sobre o mais recente acordo, entre Eusébio e Aveiro, a presidente da CBP-CE, Patrícia Campos, pontua que as duas gestões se propõem a espelharem suas experiências, criando um fluxo contínuo de relacionamento, o que abre espaço para negócios e possibilidades no campo acadêmico.

Prefeito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), e a presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Patrícia Campos Crédito: Lucilio Lessa/Divulgação

Segundo Patrícia, o acordo de cooperação entre o município da RMF e Aveiro também abre possibilidade para que outros municípios desenvolvam parcerias com o Eusébio. A geminação se insere na estratégia da CBPCE de promover conexões entre cidades do Ceará e de Portugal, criando uma rede de cooperação em áreas-chave como educação, inovação, tecnologia e negócios, além de atrair investimentos para desenvolvimento conjunto.

"Vai haver troca de informações e uma colaboração técnica em várias áreas, como acadêmica, cultural e de inovação e tecnologia. Nós estamos apresentando o município do Eusébio para Portugal, para que a gente possa atrair investidores portugueses também", afirma.

O prefeito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), destaca que a parceria deve abranger áreas estratégicas e "construir pontes" para a área econômica, de educação, de cultura, entre outras.

"Enquanto gestor, me sinto honrado e satisfeito e também agradecido pela parceria efetivamente assinada por um termo de cooperação, com grande perspectivas de trocas de experiências", afirma.

