Eusébio assina pacto com Aveiro para serem cidades-irmãs

O município cearence do Eusébio e o município português de Aveiro assinaram acordo de cooperação / Crédito: Lucilio Lessa/Divulgação

Os municípios do Eusébio, a 21,95 km distante de Fortaleza, e Aveiro, em Portugal, assinaram um termo de cooperação internacional. A iniciativa visa implementar um processo de geminação, com foco em trocas de experiências entre as gestões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A iniciativa foi fomentada a partir da ação da Câmara Brasil-Portugal do Ceará (CBP-CE). A principal intenção dos portugueses é trocar conhecimentos na seara tecnológica, pois reconhecem a cidade cearense como um polo de ciência e tecnologia.

Neste ano, Fortaleza sancionou o processo de geminação com outro município português, de Lisboa. Sobre o mais recente acordo, entre Eusébio e Aveiro, a presidente da CBP-CE, Patrícia Campos, pontua que as duas gestões se propõem a espelharem suas experiências, criando um fluxo contínuo de relacionamento, o que abre espaço para negócios e possibilidades no campo acadêmico. Prefeito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), e a presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Patrícia Campos Crédito: Lucilio Lessa/Divulgação

Segundo Patrícia, o acordo de cooperação entre o município da RMF e Aveiro também abre possibilidade para que outros municípios desenvolvam parcerias com o Eusébio. A geminação se insere na estratégia da CBPCE de promover conexões entre cidades do Ceará e de Portugal, criando uma rede de cooperação em áreas-chave como educação, inovação, tecnologia e negócios, além de atrair investimentos para desenvolvimento conjunto. "Vai haver troca de informações e uma colaboração técnica em várias áreas, como acadêmica, cultural e de inovação e tecnologia. Nós estamos apresentando o município do Eusébio para Portugal, para que a gente possa atrair investidores portugueses também", afirma. O prefeito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), destaca que a parceria deve abranger áreas estratégicas e "construir pontes" para a área econômica, de educação, de cultura, entre outras.