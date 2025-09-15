Amazon Brasil promove expansão de programa logístico para o Ceará

Centro de distribuição da Amazon no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Amazon Brasil anunciou que a partir desta segunda-feira, 15, o centro de distribuição da empresa no Ceará, localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), será integrado ao seu programa FBA-Logística, tornando a unidade, na prática um hub logístico de varejo e marketplace. Segundo comunicado da empresa, o polo logístico passa a atender também vendedores parceiros do serviço de marketplace.

“Já para os consumidores a expansão significa ter acesso a uma variedade maior de produtos com frete grátis, entregas mais rápidas devido à distribuição regionalizada, e uma experiência de compra aprimorada com mais opções de vendedores e produtos”, prossegue a Amazon em nota. A empresa destaca ainda que a implementação do programa no Ceará é resultado de negociações com o governo do Ceará e por meio de tecnologia desenvolvida localmente. Para participar do FBA – Logística da Amazon, o vendedor deve ter um CNPJ ativo e enquadrar-se no regime tributário correspondente (Regime Regular ou Simples Nacional, conforme o estado), além de uma conta Amazon ativa.