Amazon Brasil promove expansão de programa logístico para o Ceará

Amazon Brasil promove expansão de programa logístico para o CearáLocalizado em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, centro de distribuição da multinacional será um hub logístico com produtos tanto do varejo quanto de marketplace
A Amazon Brasil anunciou que a partir desta segunda-feira, 15, o centro de distribuição da empresa no Ceará, localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), será integrado ao seu programa FBA-Logística, tornando a unidade, na prática um hub logístico de varejo e marketplace.
Segundo comunicado da empresa, o polo logístico passa a atender também vendedores parceiros do serviço de marketplace.
Leia mais
“Empreendedores locais poderão enviar seus produtos para a unidade e se beneficiar da completa infraestrutura logística da Amazon, que inclui recebimento, armazenamento, envio, entrega e serviço de atendimento ao cliente”, destaca a multinacional em nota.
“Com esta nova operação, o processo de adesão ao programa FBA no Ceará se tornará mais simples, eliminando a necessidade de abertura de filial em São Paulo. Vendedores parceiros poderão operar com seus próprios CNPJs locais e aproveitar os benefícios fiscais específicos do estado”, explica a Amazon no comunicado, destacando ter realizado investimentos da ordem de R$ 916 milhões no Ceará, desde 2010.
“Para os vendedores parceiros, a expansão do programa representa uma oportunidade significativa de crescimento”, exalta a empresa em nota, afirmando que as empresas que participam do programa FBA – Logística da Amazon experimentam, em média, um aumento de vendas de até quatro vezes e possibilita entrega no mesmo dia em mais de 170 municípios e em um dia útil para mais de 1.100.
“Já para os consumidores a expansão significa ter acesso a uma variedade maior de produtos com frete grátis, entregas mais rápidas devido à distribuição regionalizada, e uma experiência de compra aprimorada com mais opções de vendedores e produtos”, prossegue a Amazon em nota.
A empresa destaca ainda que a implementação do programa no Ceará é resultado de negociações com o governo do Ceará e por meio de tecnologia desenvolvida localmente.
Para participar do FBA – Logística da Amazon, o vendedor deve ter um CNPJ ativo e enquadrar-se no regime tributário correspondente (Regime Regular ou Simples Nacional, conforme o estado), além de uma conta Amazon ativa.
No caso específico do Ceará, a Amazon está com uma campanha ativa pela qual o vendedor terá isenção total das tarifas de coleta e de armazenagem até o final do ano.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado