Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amazon Brasil promove expansão de programa logístico para o Ceará

Amazon Brasil promove expansão de programa logístico para o Ceará

Localizado em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, centro de distribuição da multinacional será um hub logístico com produtos tanto do varejo quanto de marketplace
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Amazon Brasil anunciou que a partir desta segunda-feira, 15, o centro de distribuição da empresa no Ceará, localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), será integrado ao seu programa FBA-Logística, tornando a unidade, na prática um hub logístico de varejo e marketplace.

Segundo comunicado da empresa, o polo logístico passa a atender também vendedores parceiros do serviço de marketplace.

Leia mais

“Empreendedores locais poderão enviar seus produtos para a unidade e se beneficiar da completa infraestrutura logística da Amazon, que inclui recebimento, armazenamento, envio, entrega e serviço de atendimento ao cliente”, destaca a multinacional em nota.

“Com esta nova operação, o processo de adesão ao programa FBA no Ceará se tornará mais simples, eliminando a necessidade de abertura de filial em São Paulo. Vendedores parceiros poderão operar com seus próprios CNPJs locais e aproveitar os benefícios fiscais específicos do estado”, explica a Amazon no comunicado, destacando ter realizado investimentos da ordem de R$ 916 milhões no Ceará, desde 2010.

“Para os vendedores parceiros, a expansão do programa representa uma oportunidade significativa de crescimento”, exalta a empresa em nota, afirmando que as empresas que participam do programa FBA – Logística da Amazon experimentam, em média, um aumento de vendas de até quatro vezes e possibilita entrega no mesmo dia em mais de 170 municípios e em um dia útil para mais de 1.100.

“Já para os consumidores a expansão significa ter acesso a uma variedade maior de produtos com frete grátis, entregas mais rápidas devido à distribuição regionalizada, e uma experiência de compra aprimorada com mais opções de vendedores e produtos”, prossegue a Amazon em nota.

A empresa destaca ainda que a implementação do programa no Ceará é resultado de negociações com o governo do Ceará e por meio de tecnologia desenvolvida localmente.

Para participar do FBA – Logística da Amazon, o vendedor deve ter um CNPJ ativo e enquadrar-se no regime tributário correspondente (Regime Regular ou Simples Nacional, conforme o estado), além de uma conta Amazon ativa.

No caso específico do Ceará, a Amazon está com uma campanha ativa pela qual o vendedor terá isenção total das tarifas de coleta e de armazenagem até o final do ano.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar