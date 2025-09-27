Ceará dá origem à Conferência Nacional que debate IA e direitos sociais

Ceará dá origem à Conferência Nacional que debate IA e direitos sociaisEvento em São Bernardo do Campo discute impactos da inteligência artificial no trabalho e lança manifesto por direitos sociais, mas nasceu de iniciativa local
A I Conferência Nacional Inteligência Artificial com Direitos Sociais, marcada para os dias 2 e 3 de outubro em São Bernardo do Campo (SP), nasce da experiência cearense de 2024.
Naquele ano, seis dias de debates em Fortaleza e no Interior do Estado reuniram 40 entidades sindicais, as sete universidades públicas cearenses, organizações estudantis e representantes da sociedade civil para discutir os impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho.
De acordo com José Vital, presidente do Instituto Nacional por Inteligência Artificial com Direitos Sociais (Iniads Brasil), foi esse movimento que impulsionou a criação do instituto e a realização da conferência nacional.
“A partir dessa experiência no Ceará nós fomos motivados a organizar esta Conferência Nacional. Já temos mais de 130 lideranças sindicais, de universidades e da sociedade civil do estado confirmadas em São Bernardo do Campo”, destacou.
Objetivo e abrangência do evento
O encontro busca reunir diferentes segmentos sociais para debater os impactos da revolução digital, especialmente da inteligência artificial e da robótica, no Brasil e no mundo. Segundo Vital, profissões como bancários, comerciários e advogados já enfrentam perda de postos de trabalho com o avanço dessas tecnologias.
“Precisamos compreender essa realidade na nova divisão internacional do trabalho e na atuação das big techs, que investem bilhões para colocar países como o Brasil em posição subalterna”, afirmou.
A conferência já conta com inscrições de representantes de 17 estados e deve reunir mais de 400 participantes presenciais, entre lideranças sindicais, estudantes, pesquisadores, organizações sociais e universidades federais e estaduais.
Documento final e criação da Frente Nacional
O encerramento, no dia 3 de outubro, resultará no Manifesto de São Bernardo do Campo por Inteligência Artificial com Direitos Sociais, documento que apresentará um diagnóstico sobre os impactos da IA, proporá ações e caminhos e lançará oficialmente a Frente por Inteligência Artificial com Direitos Sociais Brasil, articulando representações de diferentes estados.
Apoio e pautas em debate
A conferência é viabilizada principalmente por entidades sindicais, recuperando o protagonismo histórico do movimento sindical do ABC paulista nas lutas sociais. O evento conta ainda com participação de universidades, conselhos profissionais e representantes de governos.
Entre as pautas que devem ganhar destaque estão a redução da jornada de trabalho sem redução de salários, a renda básica universal e a reciclagem profissional para trabalhadores com mais de 50 anos e para jovens.
“Estamos diante da maior revolução tecnológica da história da humanidade. É preciso sensibilizar parlamentares, governantes e a sociedade para compreender os impactos da inteligência artificial e agir de forma coletiva para proteger os trabalhadores e suas famílias”, concluiu Vital.
Local, formato e transmissão
As atividades presenciais serão realizadas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e no campus da Universidade Federal do ABC (UFABC). Haverá também transmissão ao vivo pelas redes sociais da Frente IA com Direitos Sociais no Instagram, Facebook e YouTube.