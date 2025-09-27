Ceará dá origem à Conferência Nacional que debate IA e direitos sociais

Conferência Nacional debate inteligência artificial, direitos sociais e futuro do trabalho / Crédito: Vincent Michel/PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP/picture alliance

A I Conferência Nacional Inteligência Artificial com Direitos Sociais, marcada para os dias 2 e 3 de outubro em São Bernardo do Campo (SP), nasce da experiência cearense de 2024. Naquele ano, seis dias de debates em Fortaleza e no Interior do Estado reuniram 40 entidades sindicais, as sete universidades públicas cearenses, organizações estudantis e representantes da sociedade civil para discutir os impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho.



“Precisamos compreender essa realidade na nova divisão internacional do trabalho e na atuação das big techs, que investem bilhões para colocar países como o Brasil em posição subalterna”, afirmou.

A conferência já conta com inscrições de representantes de 17 estados e deve reunir mais de 400 participantes presenciais, entre lideranças sindicais, estudantes, pesquisadores, organizações sociais e universidades federais e estaduais.

Documento final e criação da Frente Nacional

O encerramento, no dia 3 de outubro, resultará no Manifesto de São Bernardo do Campo por Inteligência Artificial com Direitos Sociais, documento que apresentará um diagnóstico sobre os impactos da IA, proporá ações e caminhos e lançará oficialmente a Frente por Inteligência Artificial com Direitos Sociais Brasil, articulando representações de diferentes estados.

