Novo atacado de moda abre dia 5/11 e terá Pratinho da Madrugada

FORTALEZA-CE-BRASIL, 25-09-2025: Diretor do Estação Fashion, Philomeno Neto visitou o jornal O Povo e conversou com jornalistas na sala de reuniões da redação. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) / Crédito: JÚLIO CAESAR

A primeira etapa do Estação Fashion, empreendimento de moda atacadista que está sendo construído no Centro de Fortaleza, inicia a operação para o público no dia 5 de novembro, com 530 lojas em funcionamento. Dentre as novidades, está a venda do "Pratinho da Madrugada", que já é comercializado na Beira-Mar, e chega ao espaço para reforçar o vínculo com a tradição popular da área.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O projeto tem investimento total de R$ 75 milhões. A fase inicial corresponde a cerca de 60% da obra e inclui o prédio principal, na esquina da General Sampaio com Castro Silva. Nesse ponto será instalado o maior painel de LED 3D de Fortaleza, com 80 m². O equipamento exibirá tanto anúncios de terceiros quanto campanhas do próprio shopping, com inspiração em referências como a Times Square, em Nova York, e as fachadas luminosas de Hong Kong.

“O painel cria interação com quem passa na calçada, com efeitos visuais diferenciados. Além de inovar, ele garante dinamismo à fachada, que se mantém atual com a renovação constante dos conteúdos”, afirmou o diretor da Construtora Preferencial, Philomeno Neto.