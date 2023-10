Estação Fashion atrai fabricantes de moda e tem 75% dos espaços lançados vendidos

Com o perfil focado no fabricante de moda, o Estação Fashion está se destacando no mercado como um case de sucesso de novo polo de moda em Fortaleza. De 744 unidades disponibilizadas até o momento, o empreendimento, que iniciou a fase de construção neste mês de setembro, já está com mais de 75% dos espaços comercializados vendidos, os setores laranja e azul já estão esgotados, de acordo Wilian Nipon, gerente comercial do Estação Fashion.

A boa adesão à proposta do Estação, para Nipon, é um reflexo de um conjunto de fatores que têm gerado confiança e credibilidade no mercado. “O fabricante de moda estava ansioso para ter um shopping dele. Além da localização, no Centro e próximo ao pólo de confecção, são diversos os diferenciais que podemos destacar. É o único empreendimento realmente focado para o fabricante de moda com uma rodoviária embaixo, 500 vagas de estacionamento em cima, estrutura de qualidade e todos os profissionais envolvidos no negócio possuem experiência em shopping popular e vivência com a comercialização de mercado de atacado de moda. Então, eu acho que toda essa união só poderia dar um resultado positivo, como está acontecendo”, afirma.

Destaque no cenário nacional, a indústria da moda e confecção é um segmento tradicional no Ceará e de grande relevância para a economia da região, por isso a grande demanda por um shopping especializado no segmento de atacado também é identificada pelo Estação Fashion no comportamento dos clientes que já adquiriram suas unidades. Como é o exemplo da empreendedora Ana Karolina Rocha, fabricante de moda feminina plus size, que investiu no Estação Fashion e já influenciou mais de dez amigos, indicando a compra de um espaço no shopping.