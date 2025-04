Receita de família gera novo empreendimento em Fortaleza

A experiência culinária da Letícia se juntou com a habilidade da Stephanie em gerir e empreender

Uma receita de família gerou um novo negócio em Fortaleza: a doceria Nina. Localizada na Arena Carmel, em Messejana, a pequena empresa foi fundada por Stephanie Vidal e Letícia Manfio, em março deste ano.

São comercializados tanto potes quanto caixas com os seguintes sabores: bolo de cenoura, cookies e brownies. Segundo Leticia Manfio, as receitas ideais demoraram quase 1 ano para ficarem prontas e, de fato, começar a vender. O mais pedido, no entanto, é o bolo de cenoura.