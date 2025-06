Centro Fashion Fortaleza recebe mutirão de vacinação neste sábado, 28

Ação da Prefeitura de Fortaleza oferece doses de diversos imunizantes, com atendimento gratuito das 12 às 18 horas, no setor roxo do centro comercial

O Centro Fashion Fortaleza, localizado no bairro Jacarecanga, será ponto de vacinação neste sábado, 28 de junho, em mais uma edição do mutirão de imunização promovido pela Prefeitura de Fortaleza. A ação acontece das 12 às 18 horas, no setor roxo, com atendimento gratuito para toda a população.



A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e disponibilizará doses contra a influenza (gripe) e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Estarão disponíveis vacinas para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. As únicas exceções são as vacinas contra dengue, BCG e antirrábica humana, que não estarão incluídas nesta edição.