Tímido e lojista do Centro Fashion: quem é o sósia do técnico Guto Ferreira, do Ceará

O Esportes O POVO conheceu Pedro Moreira, que ficou conhecido no meio da torcida alvinegra como sósia do novo treinador do Vovô

O vídeo de um torcedor sósia de Guto Ferreira acompanhando a partida entre Ceará e Avaí, no Castelão, viralizou nas redes sociais. A semelhança com o novo treinador do Alvinegro chamou a atenção.

O torcedor em questão se chama Pedro Moreira e é lojista no Centro Fashion, em Fortaleza. A paixão pelo Ceará vem de berço, herdada do pai. Fanático pelo clube, o sósia de Gordiola é sócio-torcedor do Vovô e comparece com frequência ao Castelão para acompanhar o time do coração.

Ele carrega o apelido de “Guto Júnior” desde a primeira passagem do comandante no Ceará, em 2020. Diante de toda a repercussão nas redes sociais, a irmã do lojista e jornalista Larissa Cavalcante criou um perfil no Instagram chamado de "Guto da Torcida" e já conta com quase 700 seguidores.

O Esportes O POVO esteve na tarde desta quinta-feira, 29, no Centro Fashion, para conhecer o sósia do comandante alvinegro. Tímido e de poucas palavras, o ilustre torcedor contou que fica feliz com a comparação com o profissional e que confia nele para levar o Vovô ao acesso à Série A: "Guto vai dar jeito no Ceará", disse.

O "Guto da Torcida" ainda comentou sobre a comparação com o treinador, que, de acordo com ele, não é tão semelhante assim.

"Acho que parece sim, mas só um pouco. Ontem (diante do Avaí) foi a primeira vez que gravaram", revelou.-

Pedro levou a reportagem para conhecer os corredores do seu local de trabalho. Durante a caminhada, o "Guto da Torcida" foi parado diversas vezes e tietado por colegas, como é o caso de Emanuel Pedrosa, que falou um pouco do amigo.

“Pedrão é nosso amigo, desde a primeira passagem do Guto Ferreira no Ceará a gente já brincava com ele. Pedrão é gente boa demais, eu acho que é o melhor sósia que tem. É o Guto da torcida mesmo, literalmente”, comentou Emanuel.